Savunma sanayisinde Adana buluşması

Savunma Sanayi Müsteşarlığı ve Adana Sanayi Odası işbirliğiyle düzenlenen toplantıda, sektörün öncü kuruluşları Aselsan, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi, Havelsan, Roketsan ile Adanalı sanayiciler bir araya geldi.

Adana Sanayi Odası’nın ev sahipliğinde, Savunma Sanayii Müsteşar Yardımcısı Celal Sami Tüfekçi ve Aselsan Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Özkol’un katılımı ile yapılan toplantıda konuşan Savunma Sanayii Müsteşar Yardımcısı Celal Sami Tüfekçi, savunma sanayisinde yerlileştirme oranının yüzde 60’ları geçtiğini belirterek, bu oranın gurur verici olduğunu ancak yeterli olmadığını söyledi.

Savunma sanayisinde yerlileşmenin mümkün olduğunca yükseltilmesini, dışa bağımlılığın azaltılmasını hedeflediklerini kaydeden Tüfekçi, ana firmalara tedarik hiyerarşisinde yan sanayiyi kullanmaya teşvik ettiklerini ifade etti. Tüfekçi, “KOBİ’lerimizin yetkinliklerinin artmasını, artık katma değeri yüksek akıllı alt sistemleri ana yüklenici üreticilerimize verebilmesini bekliyoruz. Bunu sağlamak için çaba sarf ediyoruz” diye konuştu.

Müsteşar Yardımcısı Celal Sami Tüfekçi, Adana’nın ve diğer illerin savunma sanayi sisteminden daha yüksek pay almasını istediklerini söyleyerek, “Sanayicilerimizin savunma sanayisinden yararlanabilmesi için bir araya gelerek kümelenmeler oluşturulması çok büyük önem arz etmektedir. Ortak paydamızı ve vatanımızı düşünerek tüm sanayiciler, bu sanayileşmeden daha fazla pay almak için daha büyük işbirlikleri kurmalıdır” dedi.

Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç ise, Adana’nın, köklü sanayi geçmişi, güçlü modern altyapısı, coğrafi konumuyla birçok alanda olduğu gibi savunma sanayi için de büyük avantajlar sunduğunu söyledi.

Toplantıda, Adana Sanayi Odası Genel Sekreteri Bora Kocaman “Adana Sanayisi”, Savunma Sanayi Müsteşarlığı Şube Müdürü Hüseyin Kılıç “Yerlileşme Çalışmaları” ve Danışman Özden Özmen “Endüstriyel Yetkinlik Değerlendirme ve Destekleme Programı” ile ilgili bilgi verdi.

Aselsan Direktörü Ali Rıza Kılıç, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Alt Sözleşme Yöneticisi Serkan Yalız, Havelsan Genel Müdür Yardımcısı Cenk Özen ve Roketsan Yurt İçi Üretim Malzemeleri ve Yan Sanayi Alım Müdürü Alp Çağlar tarafından savunma sanayinin mevcut durumu, yerlileştirme stratejileri ve önümüzdeki dönem gerçekleştirilecek projeler hakkında sunum gerçekleştirildi.

Toplantının ardından savuma sanayinin önde gelen firmaları gruplar halinde Adana’da muhtelif firmalara ziyaretler gerçekleştirdi.