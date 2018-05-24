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24 Mayıs 2018 12:31

Saygılı: “5 Ocak Stadı Millet Bahçesi ve Afet Parkı olmalıdır”

Türk Kızılay’ı Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni dönemde yapacağını duyurduğu “Millet Bahçesi Projesi” ile kentlerin rahat bir nefes alacağını ifade etti.

Saygılı: “5 Ocak Stadı Millet Bahçesi ve Afet Parkı olmalıdır”

24 Mayıs 2018 12:31

Saygılı, proje kapsamında Adana’da yıkılması gündemde olan 5 Ocak Fatih Terim Stadı yerinin “Millet Bahçesi ve Afet Parkı” olarak değerlendirilmesini istedi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeni dönem vaatleri arasında yer alan “Millet Bahçesi Projesi” çerçevesinde İstanbul Atatürk Havalimanı, Konya ve Eskişehir statlarının da bu amaç doğrultusunda kullanılacağını belirten Saygılı, büyük kentlerde insanları yeşille buluşturacak olan bu projenin kendilerini de heyecanlandırdığını kaydetti.



Afet Parkı Adana’ya değer katacaktır


Millet bahçeleri oluşturulurken olası deprem ve doğal afetlere karşı Afet Parkları’nın da planlanması gerektiğinin altını çizen Ramazan Saygılı, “Adana da mutlaka bu programa dahil edilmelidir. Adana’da yapımı son aşamaya gelen stat hizmete girdiğinde 5 Ocak Fatih Terim Stadı ‘Millet Bahçesi Afet Parkı’ olarak vatandaşlarımızın yararına sunulmalıdır. Biz muhtemel afetler karşısında ilimizde bir Afet Parkı’nın yapılmasının hayati önem taşıdığını düşünüyoruz. Deprem ve benzeri afetler sırasında insanlara yardım ulaştırmada bu park büyük bir kolaylık sağlayacaktır. Çok fonksiyonlu Afet Parkı ilimize değer katacaktır. Ayrıca kent merkezindeki dev bir yeşil alan şehrimize ayrı bir güzellik kazandıracaktır” dedi.


Türkiye’nin aktif deprem kuşağı üzerinde yer aldığını hatırlatan Saygılı, deprem ve benzeri afetlere sürekli hazırlıklı olmak gerektiğini sözlerine ekledi.




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