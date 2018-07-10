Saygılı: “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ülkemize hayırlı olsun”

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın düzenlediği toplantıyla cumhurbaşkanı yardımcısını ve yeni yönetim sisteminin ilk kabinesini açıkladığını anımsatan Saygılı, “Kadim bir coğrafyada köklü bir medeniyetin takipçileri olarak devletler de kendi iç dinamiklerini harekete geçirmek için kendi kendine format atar. Güçlü bir Türkiye için millet ile barışık ve toplumun değer yargılarıyla birlikte hareket eden bir yönetim anlayışı, ülkemizi yeni dönemde dünyanın ilk 10 ülkesi içine girdirecektir” dedi.

Saygılı, tüm toplum kesimleri olarak el birliği ve güç birliğiyle, üreten ve ihracat yapan bir ekonomi, Ar-Ge ve inovasyona bilgi birikimini ekleyerek katma değeri yüksek ürünler üreten bir sanayi anlayışının, Türkiye’yi hem içerde hem de dışarıda güçlü ve rekabetçi yapacağına işaret ederek, şunları kaydetti:

“Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ülkemize hayırlı olsun. Yeni sistemle bir taraftan bürokratik oligarşi tarih olacak, bir taraftan hızlı karar alma mekanizmaları devreye girecektir. İş dünyamızın önü açılmıştır. Yatırımların önü açılmış bir Türkiye, koşar adım güçlü Türkiye için çalışacaktır. Güçlü Türkiye oluşurken; coğrafya kaderdir anlayışını iyi kullanmamız gerekir. Bulunduğumuz coğrafyayı kazanca çevirmeliyiz. Çin’den Avrupa’ya ticari ürünler 80 günde geliyor. Biz bunu ipek demiryolu ile 19 günde getirebiliriz. Bunlar için Yavuz Sultan Köprüsü’nü, Çanakkale Köprüsü’nü çok rahatlıkla kullanabiliriz. Bugün devlet olarak ileri karakollar oluşturulmalı, bunları da aktif hale getirmeliyiz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi anlayışı ile gönül dünyamızın kapıları, gönül coğrafyamıza sonuna kadar açılıyor. Bunu iyi kullanmalıyız.”