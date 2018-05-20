Saygılı: “Teknolojide Milli Seferberlik hamlesi başlatılmalıdır”

Saygılı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ancak üreterek ihracat yaparak Ar&Ge ve İnovasyona önem vererek ulaşılabileceğini vurguladı.

Egemen güçlerin teknolojilerini geliştirirken eş zamanlı olarak ona uygun standartlarını ve sertifikalarını da oluşturduğunu dile getiren Saygılı, bu ülkelerin makinelerini ve yedek parçalarını satarken ömür boyu da sistemin çalışmasını kendilerine bağımlı hale getirdiklerini söyledi.

Türk toplumunun sanayi devriminden sonraki gelişmeleri ıskaladığını belirten Saygılı, “Şimdi dünya yeni gelişmelere gebe. Bu kez gelişmeleri ıskalamadan yeni şeyler üretmek, yeni duruşlar sergilemek gerekiyor. Yeni milli teknoloji hamlesini başlatmak zorundayız” dedi.

Türk sanayisinin altyapısında kullanılan birçok ürünün uluslararası sertifika firmaları tarafından onaylı olduğunun altını çizen Ramazan Saygılı, yurt dışından ithal edilen bu makineler için milyonlarca doların ödendiğini kaydetti. “Yeni süreçte bizde varız demeliyiz” diyen Saygılı, üretim altyapısı ve teknolojide dışa bağımlılıktan kurtulmak için hızlı bir şekilde tedbirlerin alınması gerektiğine dikkat çekti. Saygılı, şöyle devam etti:

“Almanya endüstri 4.0, Japonya toplum 5.0, İngiltere Kata Pult, diye bu yarışta olduklarını belirttiler. Türkiye olarak bizde ‘teknolojide milli seferberlik hamlesi’ diyerek, bu yarışta öne çıkmalıyız. Bu konuda yeni hedefler koymamız gerekiyor. Dünya ölçeğindeki bu yarışta ancak milli teknoloji ve önümüze koyacağımız vizyonlarla olabiliriz. Aksi takdirde yeni sanayi hamlelerinde gerilerde kalırız. Büyük ve güçlü Türkiye için bütün taraflar üzerine düşeni hızlı bir şekilde yerine getirmelidir.”