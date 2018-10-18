SBŞT "Düşler Bahçesi" ile perdelerini açtı

Adana'da 4,5 yılda 250 bin çocuğu tiyatro ile buluşturan Seyhan Belediyesi Şehir Tiyatrosu “Düşler Bahçesi” isimli tiyatro oyunu ile perdelerini açtı. Tiyatro oyunun ilk gününde oyunu Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar'da çocuklar ile birlikte izledi.

Her yıl farklı bir çocuk oyunu ile perdelerini açan ve 4,5 yılda Adana genelinde 250 bin çocuğu tiyatro ile buluşturan Seyhan Belediyesi Şehir Tiyatrosu (SBŞT) “Düşler Bahçesi” isimli Savaş Özdemir'in yazıp Ali Darbaş'ın yönettiği müzikli danslı çocuk oyunu ile perdelerini açtı.

Çarşamba ve Perşembe günleri saat 11.00'de Pazar günü ise saat 13.00'te olmak üzere haftada 3 gün ücretsiz olarak minik tiyatroseverlerle buluşacak olan oyunun ilk gününde ilkokul öğrencilerini konuk etti. Oyunların oynandığı Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde bulunan salonlara her yıl 60 bin çocuk izlemek için gelirken 4,5 yılda SBŞT bünyesinde sahneye konan tiyatro oyunlarını 250 bin çocuk izleme olanağı buldu.

Tamamen ücretsiz olan tiyatro oyununu için ayrıca Seyhan Belediyesi tarafından isteyen okullar için ücretsiz özel servis araçları tahsis edilip çocuklar okullardan alınıp tiyatro oyunu sonrası tekrar okula bırakılıyor.