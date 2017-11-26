SBŞT oyuncuları kadına şiddete “Hayır” dedi

Her sezon farklı toplumsal olaylara vurgu yapan ve bunu tiyatro sahnesine taşıyan Seyhan Belediyesi Şehir Tiyatrosu (SBŞT) bu yıl bir kadın hikayesi olan “Asiye Nasıl Kurtulur?”u sahneye koydu.

Oyunu Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar’da izlerken şehir tiyatrosu oyuncuları tiyatro oyunun perde arasında kadına yönelik şiddeti pankart açarak protesto etti. Şehir tiyatrosu oyuncularına tiyatro oyununu izlemeye gelen vatandaşlarda destek verdi ve ayağa kalkarak uzun süre alkışladı.

Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 1 yılda 298 kadının şiddete maruz kalarak öldürülmesinin hiç kabul edilemeyecek bir rakam olduğunu söyledi. Başkan Karalar, “Türkiye’de kadına karşı hepimizi üzen olaylar yaşanıyor. Son yıllarda kadına şiddetin yüzde 1400 artması kabul edilebilecek bir oran değil, sindirilebilir değil. 1 yılda 298 kadın öldürülmüş! Bu çok büyük bir rakamdır. Modernleşen bir ülkede kadına şiddete ile ilgili bu rakamlar hiçte iyi değil. Tamda böyle bir ortamda kadına şiddeti anlatan ‘Asiye Nasıl Kurtulur’ tiyatro oyununu güzel onayan arkadaşlarımı kutluyorum. Bakın kötü alışkanlıklara ulaşan çocukların durumlarına; kadının mutsuz olduğu evlerdir. Demek ki kadını mutlu etmek evi mutlu etmek demektir. Dolayısıyla kadını mutlu etmek ülkeyi mutlu etmektir” şeklinde konuştu.