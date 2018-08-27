AFJET Afyonspor bundan böyle daha iyi bir takım olma yolunda olacaktır” dedi.

Spor Toto 1. Lig’in 3. haftasında AFJET Afyonspor, deplasmanda Adanaspor’u 2-0 mağup etti. Maçın ardından basın mensuplarının soruların cevaplayan Teknik Sorumlusu Sebahattin Akgül, ”Çocuklar inançlı ve iyi oynadılar. Penaltımız verilmedi. Kesinlikle hakemlere itirazım olmamıştır. Ama geçen hafta hakeme veryansın ettim. Çünkü penaltımızı vermedi. Bir ışık başlamıştı geçen hafta, bu haftada çocuklarımızın ayaklarına sağlık. Oynadılar ve kazandılar. Başarılı olmak için buradayız, umuyorum AFJET Afyonspor, bundan böyle daha iyi bir takım olma yolunda olacaktır” diye konuştu.

"Futbolcuya güvenmezsen başarılı olamazsın" diyen Sebahattin Akgül şöyle devam etti:

“Futbolcular bize güveniyor, yönetime ve teknik heyete güveniyor. Biz de futbolcularımıza güveniyoruz. Çürük elmaları içimizden temizliyoruz. Kendiliğinden de onlar gidiyor. İçinden geldiği gibi oynarlarsa başarılı olurlar ve başarılı oluyorlar.”