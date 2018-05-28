Diğer
Kategoriler
28 Mayıs 2018 12:27

Şehidin babaevi önünde iftar

Seyhan Belediyesi tarafından Adanalı şehit Mehmet Volkan’ın babaevi önünde bin kişiye iftar yemeği verildi.

Şehidin babaevi önünde iftar

28 Mayıs 2018 12:27


Seyhan Belediyesi’nin her gün bir mahallede gerçekleştirdiği iftar sofralarına Denizli Mahallesi’nde devam edildi. Şırnak’ta Şenoba Kuyu Tepe Üs Bölgesi’nde PKK’lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen piyade onbaşı Mehmet Volkan’ın babaevi önünde düzenlenen iftar yemeğine Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın yanı sıra Adana Valisi Mahmut Demirtaş, AK Parti Adana Milletvekili Tamer Dağlı ve Seyhan Kaymakamı Şenol Bozacıoğlu’da katıldı.


Mahalle halkının ilgi gösterdiği iftar yemeği öncesi şehit Mehmet Volkan için Kuranı Kerim okundu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADANA HABERLERİ
ADANA HAVA DURUMU
32
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç