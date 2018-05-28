Şehidin babaevi önünde iftar

Seyhan Belediyesi’nin her gün bir mahallede gerçekleştirdiği iftar sofralarına Denizli Mahallesi’nde devam edildi. Şırnak’ta Şenoba Kuyu Tepe Üs Bölgesi’nde PKK’lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen piyade onbaşı Mehmet Volkan’ın babaevi önünde düzenlenen iftar yemeğine Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın yanı sıra Adana Valisi Mahmut Demirtaş, AK Parti Adana Milletvekili Tamer Dağlı ve Seyhan Kaymakamı Şenol Bozacıoğlu’da katıldı.
Mahalle halkının ilgi gösterdiği iftar yemeği öncesi şehit Mehmet Volkan için Kuranı Kerim okundu.