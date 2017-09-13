Şehir Hastanesi ulaşımına 700 milyonluk yatırım

15 Eylül’de hasta kabulüne başlayacak bin 550 yataklı Adana Şehir Hastanesi’ne ulaşım sağlayan Mithat Özsan Bulvarı’nda rehabilitasyon ve yeni dönel kavşak yapımını yerinde inceleyen Başkan Sözlü, Adana Büyükşehir Belediyesi’nin şehir hastanesinin oluşturacağı trafik yükünü azaltmak için üzerine düşen tüm sorumlulukları yerine getirdiğini ifade ederken, Yüreğir’in Adana Büyükşehir Belediyesi yatırımlarından ciddi ölçüde pay aldığını vurguladı.

Başkan Sözlü, hastane yatırımı hususunda, Adana’ya yatırımın hızlanması, hizmet noktasında kentin önünün açılması için Adana Büyükşehir Belediyesi’nin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirdiğini ifade ederken, "İleride yapılacak müştemilatların yerinin açılması ve kavşak düzenlemelerini hükümetin karayolları marifetiyle yapması gerekirken kamulaştırmada gecikme olacağı için bizatihi Büyükşehir Belediyesi olarak biz üstlendik. 13 milyon lirayı yalnızca kamulaştırmaya harcadık hastanenin çizgisinde doğu tarafında, batı tarafında 5 milyon lira gayrimenkullerimizi bila bedel teslim ettik" dedi.

"Yüreğir’e kıymet katacak projeler"

Adana Büyükşehir Belediyesi’nin Şehir Hastanesi, Bölge Adliye Binası, yeni Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Kampüsü yatırımlarının bölgede oluşturacağı trafik yükünü sırtlayan projelerin yapımını üstlendiğini ifade eden Başkan Sözlü, "Ege Bagatur Bulvarı’nda, Şehir Hastanesinin arkasında Yüreğir’i Çukurova Üniversitesi ve Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’ne, yeni stadyuma bağlayan İlim Yolu Bulvarı’nı projelendirdik. 2018 yılında yaklaşık 100 milyonluk yatırımı ilim yolunun üniversite bağlantıları, viyadük ve alt yapı için harcayacağız. Yine Cevat Yurdakul’u Yavuzlar’a bağlayan bir köprü projesi var. Tüm bu projeler Yüreğir’e kıymet katacaktır" diye konuştu.

"İş birliği içinde kentte huzuru hakim kılıyoruz"

Adana Büyükşehir Belediyesi’nin orta vadede Şehir Hastanesi, Bölge Adliye Binası ve yeni stadyum, yeni Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Kampüsünün kendilerine sorulmadan yapılan planlama neticesinde oluşan trafik yükünü gidermek için 700 milyonluk yatırım planladıklarını ve bu yatırımların en önemlisinin Devlet Bahçeli Köprüsü olduğunu, köprünün tamamlanmasıyla hastane ve üniversiteye ulaşımda şehir trafiğini büyük ölçüde rahatlatacağını söyleyen Başkan Sözlü, "Yüreğir, Büyükşehir Belediyesi yatırımlarından ciddi pay alıyor bu projelerle. Dönemimizde her türlü hizmetin iş birliğiyle nasıl yapılacağının örneğini sergiledik" şeklinde konuştu.