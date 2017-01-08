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08 Ocak 2017 11:14

Şehit anneleri "Birlik" için koştu

Şehit anneleri

08 Ocak 2017 11:14

Adana’da kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 95’inci yıldönümü kutlamaları kapsamında Adana Büyükşehir Belediyesi’nce "Birlik Meşalesi Adana’da Yanacak" sloganıyla organize edilen 7. Uluslararası 5 Ocak Adana Kurtuluş Yarı Maratonu ve Halk Koşusu’na şehit yakınları da katıldı
Şehit yakınlarından kimi şehit oğlunun, kimi şehit kardeşinin kimi şehit babasını, kimi ise şehit eşinin fotoğrafını alarak Halk Koşusu’na katıldı.

"Çocuklarımız gittiyse biz çoktan gideriz"
Hakkari’nin Şemdinli ilçesi Aktütün bölgesinde askeri aracın geçişi sırasında PKK’lı teröristlerin daha önceden yola yerleştirdikleri patlayıcının infilak etmesi sonucu 6 ay önce şehit olan 25 yaşındaki Astsubay Kıdemli Çavuş Kamil Yelmen’in annesi Fedai Yelmen de oğlunun fotoğrafını alarak koşuya geldi. Anne Yelmen, fidanları vatan uğruna şehit verdiklerini belirterek, "Biz canımızı bile feda ederiz, koşu da yaparız, yürüyüş de yaparız. Bizim çocuklarımız gittiyse biz çoktan gideriz. Oğlum 6 ay önce Hakkari Aktütün’de şehit oldu" dedi.

"Bu vatan için daha fazla şey yapabilsek"
Şırnak’ta 6 ay önce şehit olan Jandarma Astsubay Üstçavuş İsmail Demir’in annesi Hayriye Demir ise oğlunun 6 ay önce Beytüşşebap’ta şehit olduğunu ifade ederek, "Bu koşunun yapılması çok güzel. Bir anne olarak duygularımızı anlatmak çok zor vatanımız sağ olsun. Benim diğer çocuklarım da polis, keşke bu vatan için daha çok şey yapabilseydik. Her gün gelen şehit haberlerine çok üzülüyoruz inşallah bu son olur" diye konuştu.
Yağmura rağmen şehit yakınları birlik koşusuna katıldı.



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