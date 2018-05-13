Herkes çocuğuna, biz kara topraklara sarılıyoruz" dedi.

31 Mayıs 2017 günü Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba Tugay Komutanlığından kalkışından kısa bir süre sonra yüksek gerilim hatlarına takılması sonucu kaza kırıma uğrayan askeri helikopterde şehit olan 13 askerden şehit Pilot Yüzbaşı Serhan Sığnak’ın (31) annesi Semiha Sığnak (55), Anneler Günü nedeniyle Adana’da Asri Mezarlık’ta bulunan garnizon şehitliğine geldi. Oğlunun mezar taşındaki fotoğrafını eliyle sevip öpen anne, dua okuyup ağladı. Anne Sığnak, şehit anneleri için Anneler Günü diye bir şeyin kalmadığını söyleyerek, "31 Mayıs’ta bir yıl oluyor, Şırnak’ta helikopter pilotuydu oğlum, kazada şehit oldu. Bu ilk Anneler Günü, her Anneler Günü’nde daha yataktayken onun telefonuyla gözümü açıyordum, ’Anneler Günün kutlu olsun annem’ derdi. Beni onun sesi uyandırırdı, artık hiç uyuyamıyorum. 1 yıldan beri hayatım zindan oldu, benim dünyam karardı. Benim bebeğimdi, kuzumdu, herkes çocuğuna sarılırken biz şehit anneleri topraklara sarılıyoruz. Herkes Anneler Günü yapıyor, çocuklarına sarılırken, biz burada kara topraklara sarılıyoruz. Dünyada evlat acısından daha büyük bir şey yok, ben bunu yaşayarak gördüm" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Diğer şehit anneleri de oğullarının kabirlerini ziyaret ederek dua okudu.