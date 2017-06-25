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25 Haziran 2017 09:18

Şehit babası, "Onsuz ilk bayramımız" diyerek mezarına kapanıp ağladı

Adana’da sokakta çıkan çatışmada polis arkadaşlarına yardım etmek isterken şehit olan Mustafa Görenoğlu’nun babası Cabbar Görenoğlu, "Onsuz ilk bayramımız" diyerek oğlunun mezarına kapanıp gözyaşı döktü.

Şehit babası,

25 Haziran 2017 09:18


Ramazan Bayramı’nın 1. günü Buruk Mezarlığında bulunan polis şehitliği anne, baba, eş ve çocukların akınına uğradı. Kimi şehit oğlunun, kimi eşinin kimisi ise babasının kabrini ziyaret etti. Onlardan biri de Seyhan ilçesi Kocavezir Mahallesi Güney Kuşak Bulvarında 4 Ağustos 2016 günü izinli olduğu için babasının yanına geldiği sırada sokakta çıkan çatışmada polis arkadaşlarına yardım etmek için aşağıya indiği sırada şehit olan trafik polisi Mustafa Görenoğlu’nun babası Cabbar ve annesi Gönül Görenoğlu oldu. 2 arkadaşına yardım etmek isterken şehit olup geride iki çocuk bırakan Görenoğlu’nun anne babası onsuz ilk Ramazan Bayramını kutluyor. Bu nedenle şehitliğe gelen anne ve baba oğullarının mezarı başında gözyaşlarına boğuldu.



Mezardaki çiçekleri sevdi


Mezar başına gelen gözü yaşlı anne dua ettikten sonra dakikalarca oğlunun mezarındaki çiçekleri sevdi. Gözyaşlarına boğulan anne, oğlunun mezar taşını okşadı. Kelimeler adeta boğazına düğümlenen anne konuşamayıp ağladı. Baba Cabbar Görenoğlu ise oğlunun mezarına kapanarak çiçekleri uzun süre koklayarak gözyaşlarını tutamadı. Baba Görenoğlu oğlunun Türk bayrağı ve Atatürk posteri ile donatılmış mezarını temizledi.



"Sözün bittiği yerdeyiz"


Cabbar Görenoğlu sözün bittiği yerde olduklarını ifade ederek, "Allah tüm şehitlerimize rahmet eylesin mekanları cennet olsun. Gazilerimize Allah iyilik versin. Yapacak bir şey yok vatan sağ olsun. Rabbim verdi Rabbim geri aldı. Allah şehit ailelerine sabır versin yapabilecek bir şey yok. Onsuz bu ilk bayramımız" diye ağladı.




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