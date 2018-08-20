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20 Ağustos 2018 11:23

Şehit babasına bayram şekeri getirdi

Babası şehit olduğunda 16 aylık olan ve onu hiç hatırlamayan 4 yaşındaki Lara Demiryürek Kurban Bayramı öncesi babasının kabrini ziyaret ederek onun fotoğrafını sevip mezarına bayram şekeri bıraktı.

Şehit babasına bayram şekeri getirdi

20 Ağustos 2018 11:23


Mardin’in Nusaybin ilçesinde 12 Nisan 2016 tarihinde PKK’lı teröristler tarafından bir eve tuzaklanan bombanın patlaması sonucu şehit olan Uzman Çavuş Kadir Demiryürek’in geride bıraktığı 16 aylık kızı Lara ile eşi Gülcan Demiryürek şehidi hiç unutmuyor.


Her Cuma geldikleri şehitliğe Kurban Bayramı öncesi de gelen aile bayramları hüzünlü geçiriyor. Hiç hatırlamadığı babasını çok seven Lara Demiryürek babasının doğum gününü de mezar başında kutlamış ona kağıttan yaptığı kalpler içinde ne kadar çok sevdiğini anlatmıştı. Lara Demiryürek’in bu kez de babasının mezarına gelerek kabrindeki fotoğrafını eliyle dakikalarca sevmesi yürekleri dağladı. Lara Demiryürek daha sonrada babasına getirdiği bayram şekerini mezar taşına bıraktı.


Anne Gülcan Demiryürek sürekli mezara geldiklerini onu hiç unutmadıklarını belirterek, "Yapacak bir şey yok kelimeler anlamsız kalıyor. Kızım bize sürekli ’babam nerede’ diye soruyor biz bu soruya cevap veremiyoruz. Susup kalıyoruz" diye duygusal anlar yaşadı.


Adana Valisi Mahmut Demirtaş’ta şehit eşi ve kızına mezarı ziyaret ederek karanfil verdi.




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