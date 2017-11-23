Şehit babasından ’NATO’ çıkışı

Biz NATO’dan daha güçlüyüz. NATO Batı’nın emrinde bir kurumdur” dedi.

Adana Valiliği’ne yönelik 24 Kasım 2016’da PKK’lı teröristlerce bombalı araçla düzenlenen terör saldırısında OHAL bürosunda görevli memur 27 yaşındaki Kadir Kırbaç ve 41 yaşındaki bahçıvan Gökhan Aygül şehit oldu.

Kadir Kırbaç’ın gerisinde gözü yaşlı nişanlısı ve ailesi kaldı

Saldırının yıldönümünde gazetecilere konuşan şehidin babası Mehmet Ali Kırbaç, saldırının Türkiye Cumhuriyeti’ne yapıldığını hatırlatarak, “Ben şehit yavrumla gurur duyuyorum. Nişanlısına da ölene kadar sahip çıkacağız. Aynı şekilde devletimiz de sahip çıkıyor. Allah razı olsun. Vatan, din uğruna şehit verdik, vermeye hazırız. Tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Vazifesi başındakilere de üstün başarılar, gazilerimize acil şifalar diliyorum. Bu vatan hepimizindir, hepimiz bu vatan uğruna şehit olmaya hazırız” diye konuştu.

Skandallarıyla gündeme gelen NATO’ya ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Kırbaç, şunları söyledi:

“Batılı güçlerin Türkiye üzerindeki planları devam ediyor. Türkiye’yi böl, yönet ve yut projeleri devam ediyor. Bu Türk, Kürt sorunu değil, bir projedir. Dış güçlerin Türkiye’yi parçalama projesidir ve bu uğurda nice şehitler verdik, vereceğiz de. Kıyamete kadar vereceğiz ama Allah’tan dileğimiz, ezanımız susmayacak, bayrağımız inmeyecek. Her karışı şehit kanıyla yıkanan kutsal topraklarımız kafirlere çiğnetilmeyecek. Biz şehit oluruz ama vatanı bırakıp kaçamayız ki 15 Temmuz’da sağ, sol, Alevi, Sünni herkes devlete sahip çıktı. Bizim NATO’ya ihtiyacımız yok. Biz NATO’dan daha güçlüyüz. NATO dediğiniz Batı’nın emrinde bir kurumdur. Değerlendirmesini büyüklerimiz daha iyi yapacaktır. Belki çıkacaklardır ama vakti saati vardır.”