Şehit babasını asker selamıyla uğurlamıştı, şimdi 4. sınıfta

Adana'da 2016 yılında uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan polis memuru babasını asker selamıyla uğurlayan ve şimdi 4. sınıf öğrencisi olan Yiğit Bozkurt'u babasının meslektaşları yalnız bırakmadı.

Seyhan ilçesinde bulunan Dağlıoğlu Polis Merkezinde evrak dağıtımında çalışan polis memuru Yılmaz Bozkurt (45) Gülbahçesi Mahallesi'nde 20 Mayıs 2016 tarihinde Obalar Caddesi'nde motosikletle evrak dağıtırken bölücü terör örgütü PKK'lılar tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olmuştu. Şehit Adana Valiliğinde yapılan törenle son yolculuğuna uğurlanmıştı. Törende o zaman 7 yaşında ve 1. sınıf öğrencisi olan şehidin oğlu Yiğit Bozkurt (9) annesi Nuran Bozkurt'u teskin etmesi ve babasını ağabeyleriyle birlikte asker selamıyla uğurlaması herkesin yüreğini dağlamıştı. Şimdi bu şehit çocuğu 4. sınıfa geçti ve dün yeni sınıfına ilk kez gitti.

Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın şehit çocuklarının kendini yalnız hissetmemesi için verdiği talimat üzerine Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünde görevli polis memurları okullarda şehit çocuklarını yalnız bırakmadı. Yiğit Bozkurt da polis memurları tarafından okulunda ziyaret edilip hediyeler verildi. Bozkurt, babasının silah arkadaşlarını görünce hem çok sevinip hem de hüzünlü bir gün yaşadı.

Yiğit Bozkurt, polislerin her zaman kendi yanlarında olmasının babalarının yokluğunu biraz olsun giderdiğini, kendilerini daha güçlü hissetmelerini sağladığını söyledi.