Diğer
Kategoriler
26 Aralık 2017 14:02

Şehit babaya son dokunuş, son öpücük

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde bölücü terör örgütü PKK ile çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Seyfettin Orkun Çil, memleketi Ceyhan ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit babaya son dokunuş, son öpücük

26 Aralık 2017 14:02

Şehidin 9 aylık bebeğinin babasına son dokunuşu ve fotoğrafını öpüşü yürekleri burktu.


Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Seyfettin Orkun Çil için memleketi Adana’nın Ceyhan ilçesindeki Camızağılı Mahallesi’nde, Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ve kent protokolü ile vatandaşların katılımıyla cenaze töreni düzenlendi.


Şehidin sağlık personeli eşi Yeşim Çil, kucağında 9 aylık bebeği İrem’le birlikte eşinin tabutuna ve fotoğrafına sarılarak ağıtlar yaktı. Genç kadın, “Ağlamama dayanamazdın gözümde bir damla yaş kalmadı. Aşkım kalk hadi. Milletin içinde utanmıyor bana ’aşkım’ diyordun, hadi kalk. Kızım babana ’kalk’ de” diyerek gözyaşı döktü. Şehidin 9 ayılık bebeği de babasının tabutuna ve fotoğrafına son kez dokunup öptü.


Oğlunun şehadet haberini kalp tedavisi gördüğü hastanede alan baba Adnan Çil de sağlık görevlilerinin yardımıyla ayakta durarak, sondasıyla birlikte geldiği törende oğlu için gözyaşı döktü. Daha sonra sandalyeye oturan baba Çil, oğlu için dua etti.


Oğlunun tabutuna dakikalarca sarılan şehidin annesi Gülendam Çil uzun süre kendisine gelemedi.


Adana İl Müftüsü Hasan Çınar tarafından cenaze namazının kıldırılmasının ardından cemaat tarafından şehit Çil’e helallik verildi.


Törenin sonunda AB Bakanı Ömer Çelik ve cemaat, askerlerle birlikte şehidin naaşını taşıdı.


Şehidin naaşı gözyaşları içerisinde defnedildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADANA HABERLERİ
ADANA HAVA DURUMU
20
°
C
Az Bulutlu
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    20°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    19°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    19°C
  • Cumartesi
    Sağnak Yağışlı
    16°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç