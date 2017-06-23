Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi morgundan alınan şehit uzman çavuşun cenazesi, askeri araçla Kozan ilçesi Çamdere Mahallesi’nde yaşayan ailesinin evine getirildi. Yakınlarından helallik alınan Bildirici’nin naaşı Horzum Yaylası’na götürüldü. Şehidin 6 aylık hamile eşi Şeyda Bildirici, cenazeyi taşıyan araçtan inip eşinin tabutuna sarılarak, "Aşkım bak beni istemeye geldiğin gün giydiğin gömleği giydim de geldim" diyerek gözyaşı döktü.

Şehit Bildirici’nin cenazesi daha sonra törenin yapılacağı alana getirildi. Şehidin annesi Müzeyyen Bildirici ise sağlık görevlileri eşliğinde sedye ile cenaze töreninin düzenleneceği alana getirildi. Baba Ali Bildirici’yi ise Kozan Kaymakamı Avni Oral kolundan destek olarak tören alanına getirdi

Şeyda Bildirici, şehidin naaşının tören için mezarda bekletildiği sırada, "O kendi çocuğunu başkalarının çocukları yetim kalmasın diye yetim bıraktı gitti. O’nun şehit olacağını biliyordum. Adeta yüzü gülerek şehit olmuş. Allah’ım yavrumu doğmadan babasız bırakan hainlerden sen hesap sor. ’Hastasın göreve gitme’ dedim. ’Ben gitmezsem kim gidecek’ dedi. ’Ben şehit olursam vatan sağolsun’ dedi. ’Oğlum sana sahip çıkacak’ dedi. Vatan sağolsun. Bu acıyla nasıl yaşayacağım. O beni duyuyor. Ben onun oğluna da ailesine de annesine de babasına da hepsine sahip çıkacağım. Ben onun gibi bir evlat yetiştireceğim onun gibi vatan aşkıyla yanan bir evlat. Benim eşim şehit olacağını biliyordu. Her muradı yerine geldi onun. ’Oğlumuz olacak o sana sahip çıkacak’ dedi gerçekten de öyle. Üç ay sonra oğlumuz olacak ama O olmayacak. O bizi ağlayarak görmek istemezdi. Vatan sağolsun" dedi.

Şehidin cenazesi Adana İl Müftüsü Hasan Çınar’ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Horzum Yaylası mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine; Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Adana İl Emniyet Müdürü Osman Ak, AK Parti Adana Milletvekili ve MKYK Üyesi Tamer Dağlı, AK Parti Adana Milletvekili Fatma Güldemet Sarı, CHP Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer ile siyasi partilerin ilçe temsilcileri, çevre il ve ilçelerin belediye başkanları, daire amirleri, şehidin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.