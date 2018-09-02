Şehit Halisdemir’in fotoğrafı ve adıyla tantuni satan kişi tepki çekti

Zabıta ekipleri, kahramanın fotoğrafını çıkartıp tezgaha el koydu.

Alınan bilgiye göre, Seyhan ilçesi Öğretmenler Bulvarı’nda özel olarak dizayn edilen kamyonet, darbeci Tuğgeneral Semih Terzi’yi öldürerek 15 Temmuz kahramanı şehit Astsubay Ömer Halisdemir’in fotoğrafı ve ismi kullanarak tantuni satıldığı ihbarı üzerine zabıta ekipleri harekete geçti. Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, kahramanın fotoğrafı ile ‘Halis Tantuni’ adıyla tantuni satan seyyar tezgah işletmecisine müdahale etti. Zabıta ekipleri, üzerinden ‘Halis Tantuni’ yazan kahramanın fotoğraflı afişi kamyonetten söktü. Zabıta satış yapılan kamyonete de el koydu.

Seyyar satıcı ise, "Bunun milli duygularımla yapmıştım. Ticari bir kaygım yoktu” diye kendini savundu.