Şehit kadın başkomiserin ailesi idam istiyor

Darbecileri idam ederlerse yüreğimiz belki soğur. Bunları bitireceklere Allah güç kuvvet versin” dedi.

Yurt içi ve yurt dışında önemli görevlerde bulunan ve Ankara Gölbaşı Özel Harekat Merkezi’ne Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından yapılan bombardımanda şehit edilen Adanalı Özel Harekat Başkomiser Zeynep Sağır’ın (37) 2 çocuğu öksüz kaldı. Sağır’ın cenazesi Ankara’daki şehitlikte toprağa verildi.

Şehit polisin 67 yaşındaki babası Osman Çetin, yapılan darbe girişimine tepki göstererek, “Allah bin türlü belalarını versin. Kendi evlatlarımızı, kendi paramızla besliyoruz ama bizi vuruyor, bombalıyorlar. Allah cezalarını verecek. Cumhurbaşkanımız bir gün idam çıkarırsa, darbecileri idam ederlerse yüreğimiz belki soğur. Bunların biteceği yok gibi geliyor. Biri bitiyor, biri ürüyor. Bunları bitireceklere Allah güç kuvvet versin” şeklinde konuştu.

Şerefiyle görev yapan polis ve askerlere iyi dileklerde bulunan Çetin, “PKK, DEAŞ, Avrupa, kapı komşun hepsi girmiş bu işin içine. Türkiye’yi bitirmek isteyenler ve İslam’a, dine karşı olanlar bunlar diye düşünüyorum. Devletimiz olmasa, askerimiz olmasa, polisimiz olmasa biz yokuz. Allah onlara güç kuvvet versin. Allah onlara yardımcı olsun” ifadelerini kullandı.

“Bayram yaşayamadık”

Şehit polisin annesi Emine Çetin de (55) terör mağdurlarının kanının yerde kalmaması için katillerinin asılması gerektiğini ifade ederek, “Bayram yaşayamadık. Acı, gözyaşı vardı. Geçen sene bu zaman buradaydı, şimdi yok. Her daim şehit var. Her gün askerler şehit oluyor. Olan gençlere oluyor. İdam gelsin yeter. İçimiz buz gibi olur ama ne fayda” şeklinde konuştu.