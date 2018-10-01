Şehit Mehmet Çalışkan İlkokulu örnek gösterildi

Adana'nın Karaisalı ilçesinde Şehit Mehmet Çalışkan İlkokulu başta eğitim olmak üzere okulun fiziki görünümüyle de örnek okul olarak gösterildi.

Karaisalı İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Karacaoğlu, okulu ziyarete gelen Karaisalı Kaymakamı Selami Korkutata'ya okulu tanıttı. Bina girişinde şehit Mehmet Çalışkan'ın fotoğrafını gösteren Karacaoğlu, “Bu okulumuzun adı 2.Jandarma Komando Taburu Komutanlığı İkizce- Şırnak Piyade Komando Asteğmeni olarak görev yaparken 24 Aralık 1991 günü teröristlerce yapılana saldırı sonucu şehit olan Mehmet Çalışkan'dan almaktadır“ dedi.

Daha sonra Kaymakam Korkutata'ya İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammt Karacaoğlu, okul içindeki yine adını bir şehide verilen Jandarma Uzman Çavuş Bilal Akıncı Kütüphanesi'ni gezdi. Karacaoğlu, Şehit Mehmet Çalışkan İlkokulu'nun yaz döneminde başta Müdür Ahmet Özgan olmak üzere ve diğer öğretmenlerle birlikte baştan sona boyandığını, Adana Büyükşehir Belediyesi ve Karaisalı Belediyesi'nin de katkılarıyla bahçe düzenlemesinin gerçekleştirildiğini söyledi. Karacaoğlu, “Yaz tatilinde müdür, müdür yardımcıları ve öğretmenler okulumuzun dış ve ç cephe boyasını kendileri yaptı. Okul içi duvarlarım öğretici ve eğlendirici materyallerle süslediler. Bu okulumuz adeta Adana merkezdeki özel okullarla yarışmaktadır. Okul Müdürümüz Ahmet Özgan beyin şahsında emek veren herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Sınıfları gezen Kaymakam Selami Korkutata, öğretmen ve öğrencilerle de sohbet etti. Kaymakam Korkutata öğretmenleri,öğrencileri ve okul müdürü Ahmet Özgan'ı tebrik etti.