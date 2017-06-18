Şehit oğlundan babasına sürpriz

Emin Can, "Babamın hayali benim subay olmamdı, Harp Okulu mülakatına çağrıldım, babama onun sürprizini yaptım" dedi.

Babalar Günü nedeniyle şehit çocukları ve şehit babaları Asri Mezarlık’ta bulunan Garnizon Şehitliği’ni ziyaret etti. Şehit çocukları ve babaları mezar başında dua okudu. 3 Ağustos 2010 günü Ordu’nun Akkuş ilçesinde jandarma timine yönelik terörist saldırıda babası Uzman Çavuş Hacı Emin Pişkin’i şehit veren Emin Can Pişkin (18) de LYS’den çıkarak 10 yaşındaki kardeşi Emirhan ve annesi Tülin Pişkin ile birlikte babasının kabrini ziyaret etti. Dua okuyan çocuklar, babalarının mezar taşındaki fotoğrafını öperek Babalar Günü’nü kutladı. Emirhan Pişkin, hiç hatırlamadığı babasını çok özlediğini söyledi.

Emin Can Pişkin ise babası şehit olduğu için gurur yaşadığını ifade ederek, "Buraya babama sürprizle geldim. Babam hayattayken benim subay olmamı çok istiyordu. Ben bugün Harp Okulu mülakatına çağrıldım. Babama bugün bunun müjdesini verdim. İnşallah sınavı kazanıp babamın hayalini gerçekleştireceğim. Ben de babam gibi kanımın son damlasına kadar vatanı savunacağım. Hem babamı şehit eden teröristlerle hem de diğer teröristlerle mücadele edeceğim. Yeter ki vatan sağolsun" dedi.