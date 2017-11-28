Şehit Piyade Er Demiryürek son yolculuğuna uğurlandı

Şehidin Türk bayrağına sarılı cenazesi önce Kozan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cenaze daha sonra öğle namazını müteakip şehidin doğum yeri olan Kozan ilçesine bağlı Özbaşı Mahallesi’ndeki baba evine getirildi. Burada helallik alınmasının ardından Özbaşı Camii’nde tören düzenlendi. Burada kılınan cenaze namazının ardından bando eşliğinde tören mangası ile şehidin cenazesi mezarlığa defnedildi.

Şehidin cenaze töreninde acılı baba Yaşar Demiryürek, annesi Zeynep Demiryürek ile kardeşleri ve yakınları şehidin Türk bayrağına sarılı cenazesinin bulunduğu tabuta sarılarak gözyaşı döktüler.

Törene, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, AK Parti Adana Milletvekili ve MKYK üyesi Tamer Dağlı, 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Tevfik Erkan Olgay, Adana İl Jandarma Alay Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Yusuf Yalçın, Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam, Belediye Başkanı Musa Öztürk, AK Parti Adana İl Başkanı Fikret Yeni ile siyasi partilerin temsilcileri, vatandaşlar ve şehidin yakınları katıldı.

Tören sonrası askeri tören mangası “Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez, Her Şehit Gökyüzünde Bir Melektir” sözleri eşliğinde yürüyüş yaptı.