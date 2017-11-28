Diğer
Kategoriler
28 Kasım 2017 14:35

Şehit Piyade Er Demiryürek son yolculuğuna uğurlandı

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde şehit düşen Sözleşmeli Piyade Er Yusuf Demiryürek’in cenazesi, Adana’nın Kozan ilçesinde toprağa verildi.

Şehit Piyade Er Demiryürek son yolculuğuna uğurlandı

28 Kasım 2017 14:35


Şehidin Türk bayrağına sarılı cenazesi önce Kozan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cenaze daha sonra öğle namazını müteakip şehidin doğum yeri olan Kozan ilçesine bağlı Özbaşı Mahallesi’ndeki baba evine getirildi. Burada helallik alınmasının ardından Özbaşı Camii’nde tören düzenlendi. Burada kılınan cenaze namazının ardından bando eşliğinde tören mangası ile şehidin cenazesi mezarlığa defnedildi.


Şehidin cenaze töreninde acılı baba Yaşar Demiryürek, annesi Zeynep Demiryürek ile kardeşleri ve yakınları şehidin Türk bayrağına sarılı cenazesinin bulunduğu tabuta sarılarak gözyaşı döktüler.


Törene, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, AK Parti Adana Milletvekili ve MKYK üyesi Tamer Dağlı, 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Tevfik Erkan Olgay, Adana İl Jandarma Alay Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Yusuf Yalçın, Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam, Belediye Başkanı Musa Öztürk, AK Parti Adana İl Başkanı Fikret Yeni ile siyasi partilerin temsilcileri, vatandaşlar ve şehidin yakınları katıldı.


Tören sonrası askeri tören mangası “Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez, Her Şehit Gökyüzünde Bir Melektir” sözleri eşliğinde yürüyüş yaptı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADANA HABERLERİ
ADANA HAVA DURUMU
17
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    17°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    20°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    20°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    21°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç