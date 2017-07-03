Diğer
Kategoriler
03 Temmuz 2017 16:08

Şehit Uzman Çavuş Oğuzhan Sezer’in cenazesi Adana’ya getirildi

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde bölücü terör örgütüne yönelik Şehit Yüzbaşı Özgür Özekin-2 operasyonu sırasında teröristler tarafından daha önceden döşenen el yapımı patlayıcının patlaması neticesinde ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Oğuzhan Sezer, memleketi Mersin’de toprağa verilmek üzere Adana’ya getirildi.

Şehit Uzman Çavuş Oğuzhan Sezer’in cenazesi Adana’ya getirildi

03 Temmuz 2017 16:08


Mersin’in Çamlıyayla ilçesi Darıpınarı Mahallesi nüfusuna kayıtlı olan Şehit Piyade Uzman Çavuş Oğuzhan Sezer’in naaşının Adana Havalimanı’na getirilişi sırasında düzenlenen törene Vali Vekili Mustafa Aydın, Adana milletvekilleri Fatma Güldemet Sarı ve Tamer Dağlı, 6. Mekanize Piyade Tümen ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Hakan Atınç, 10. Tanker Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral İsmail Günaydın, askeri ve mülki erkan, şehidin ailesi ve yakınları katıldı.


Şehit Sezer’in naaşı, Adana Havalimanı’nda düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlanmak üzere karayoluyla Çamlıyayla ilçesine götürüldü.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADANA HABERLERİ
ADANA HAVA DURUMU
36
°
C
Sıcak
  • Salı
    Sıcak
    36°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    35°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    35°C
  • Cuma
    Sıcak
    35°C
ADANA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 9 ŞEVVÂL 1438
  • 03 Temmuz 2017
  • Pazartesi
  • İmsak :03:14
  • Güneş :05:17
  • Öğle :12:54
  • İkindi :16:45
  • Akşam :20:10
  • Yatsı :21:56
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!