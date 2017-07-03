Şehit Uzman Çavuş Oğuzhan Sezer’in cenazesi Adana’ya getirildi

Mersin’in Çamlıyayla ilçesi Darıpınarı Mahallesi nüfusuna kayıtlı olan Şehit Piyade Uzman Çavuş Oğuzhan Sezer’in naaşının Adana Havalimanı’na getirilişi sırasında düzenlenen törene Vali Vekili Mustafa Aydın, Adana milletvekilleri Fatma Güldemet Sarı ve Tamer Dağlı, 6. Mekanize Piyade Tümen ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Hakan Atınç, 10. Tanker Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral İsmail Günaydın, askeri ve mülki erkan, şehidin ailesi ve yakınları katıldı.

Şehit Sezer’in naaşı, Adana Havalimanı’nda düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlanmak üzere karayoluyla Çamlıyayla ilçesine götürüldü.