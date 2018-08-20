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20 Ağustos 2018 11:44

Şehitlikte hüzünlü bayram

Adana Valiliği tarafından şehitlikte düzenlenen törende, şehit kabirlerine tek tek karanfil bırakıldı.

Şehitlikte hüzünlü bayram

20 Ağustos 2018 11:44


Kurban Bayramı nedeniyle Adana Valiliği tarafından Garnizon Şehitliğinde tören düzenlendi. Şehitler için Kur’an-ı Kerim ve dualar okundu. Duanın ardından Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ramazan Akyürek, Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız, komutanlar ve bürokratlar şehit mezarlarına tek tek karanfil bıraktı.


Vali Demirtaş şehit yakınlarına karanfil verdikten sonra onlarla sohbet etti. Vali Demirtaş ve beraberindekiler daha sonra Burak Mezarlığındaki polis şehitliğini ziyaret etti. Burada da Demirtaş şehitler için dua okuyup karanfil bıraktı.




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