Şehitlikte hüzünlü bayram

Kurban Bayramı nedeniyle Adana Valiliği tarafından Garnizon Şehitliğinde tören düzenlendi. Şehitler için Kur’an-ı Kerim ve dualar okundu. Duanın ardından Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ramazan Akyürek, Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız, komutanlar ve bürokratlar şehit mezarlarına tek tek karanfil bıraktı.

Vali Demirtaş şehit yakınlarına karanfil verdikten sonra onlarla sohbet etti. Vali Demirtaş ve beraberindekiler daha sonra Burak Mezarlığındaki polis şehitliğini ziyaret etti. Burada da Demirtaş şehitler için dua okuyup karanfil bıraktı.