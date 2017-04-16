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16 Nisan 2017 11:34

Sel suları ahırı bastı, 23 küçükbaş hayvan telef oldu

Adana’nın Kozan ilçesinde, aşırı yağışlar nedeniyle bir ahırı sel sularının basması sonucu 23 küçükbaş hayvan telef oldu.

Sel suları ahırı bastı, 23 küçükbaş hayvan telef oldu

16 Nisan 2017 11:34


Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Durmuşlu Mahallesi Dağılcak mevkisinde Ali Uçar’a ait 200 adet küçükbaş hayvanın bulunduğu ahırı sel suları bastı. Ahırda 23 küçükbaş hayvan selden etkilenerek telef olurken, diğer hayvanlar ise sahipleri tarafından kurtarıldı.


Öte yandan, sel sularının bastığı ahırdaki suları boşaltmak için iş makineleri uzun süre ahırın çevresinde kazı çalışması yaptı. Ahırın içerisinde ve çevresinde bulunan sel suları iş makinelerinin yardımı ile temizlendi.


Küçükbaş hayvan yetiştiricisi Ali Uçar, “200’ün üzerinde küçükbaş hayvan besliyorum. Ahırın içerisi su doldu, yeni doğan oğlaklar selden etkilenerek 23 tanesi telef oldu. Sel gelince hayvanları dağa sürdük. İş makinesi ile temizlik çalışması yapıyoruz” dedi.




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