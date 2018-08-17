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17 Ağustos 2018 13:42

Şelale serinliğinde piknik keyfi

Seyhan Baraj Gölü kıyısındaki Adnan Menderes Sahil Yolu’nu peyzaj sanatlarıyla bütünleştiren Adana Büyükşehir Belediyesi, hemşehrilerine şelale serinliği ve görsel şölen yaşatmak için de harekete geçti.

Şelale serinliğinde piknik keyfi

17 Ağustos 2018 13:42

Bin metrekarelik alanda doğal taşlar kullanılarak oluşturulan, dekoratif ışıklandırma ve fıskiyelerle suyun hareketlendirileceği yapay şelalenin çevresinin kent mobilyaları, kameriyeler, piknik masaları ve çocuk oyun gruplarıyla donatılmasına başlandı.


Gündüzü başka, gecesi bir başka güzel


Gündüzü başka, gecesi bir başka güzel hale gelen Adnan Menderes Sahil Yolu’nda kent estetiğine uygun düzenlemelerini sürdüren Adana Büyükşehir Belediyesi, faytonlu kavşak civarında yapay şelale çalışmasıyla dikkat çekti. Başkan Hüseyin Sözlü’nün vizyon projeleri arasında ilk sıralarda yer alan Adnan Menderes Sahil Yolu’nun prestijini yükseltmek için kolları sıvayan Adana Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri, Karaisalı ve Kozan ilçelerinde şelale yapımı için uygun taşları seçip, nakliyesini gerçekleştirdi. Bin metrekarelik alanın altyapısını kısa sürede tamamlayan Büyükşehir ekipleri, projeye uygun şekilde doğal taşları yerleştirip, şelaleyi oluşturdu.


Göle nazır şelalede piknik keyfi


Adana halkının ortak kullanım alanı Adnan Menderes Sahil Yolu’nda serinlik ve görsel şölen durağı olacak yapay şelalenin çevresinin kent mobilyaları, kameriyeler, piknik masaları ve çocuk oyun gruplarıyla donatılarak cazibesinin arttırılacağı, hem gündüz hem de akşam saatlerinde mesire alanı olarak hizmet vereceği belirtildi.




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