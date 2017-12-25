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25 Aralık 2017 13:39

Şemdinli şehidinin eşi ve annesine acı haber verildi

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Seyfettin Orkun Çil’in acı haberi, Adana’da yaşayan eşi Yeşim Çil ile annesi Gülendam Çil’e ayrı ayrı verildi.

Şemdinli şehidinin eşi ve annesine acı haber verildi

25 Aralık 2017 13:39


Şehitlerden Seyfettin Orkun Çil’in Adana’nın Kozan ilçesindeki Türkeli Mahallesi Deniz Yapı Kooperatif Evleri 4. katta ikamet eden sağlık personeli eşi Yeşim Çil’e acı haber askeri yetkililer ve sağlık personelleri eşliğinde verildi. Şehidin eşi acı haberle yıkıldı.


Şehidin eşinin Kozan 112 Acil Komuta merkezinde paramedik olarak görev yaptığı ve şehidin 1 yaşında İrem Çil adında evladının olduğu öğrenildi. Şehidin eşi Yeşim Çil acı haberle birlikte evinden sağlık görevlileri eşliğinde Ceyhan ilçesi Camızağalı Mahallesi’ndeki şehidin baba evine hareket etti.


Şehidin Kozan’daki oturduğu apartman ise Türk bayrakları ile donatıldı.


Şehit Piyade Uzman Çavuş Seyfettin Orkun Çil’in acı haberi Adana’nın Ceyhan ilçesinde yaşayan annesi Gülendam Çil’e de sağlık görevlileri eşliğinde verildi. Baba Adnan Çil’in ise bir hastanenin kardiyoloji servisinde tedavi gördüğü öğrenildi.


Şehidin cenazesinin yarın Ceyhan ilçesine bağlı Camızağılı Mahalle Mezarlığı’nda toprağa verileceği bildirildi.




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