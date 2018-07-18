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18 Temmuz 2018 11:45

Semizotunun az bilinen 5 faydası

Semizotunun beyin fonksiyonlarının düzenli çalışmasını sağladığı, kabızlığı önlediği, bağışıklık sistemini ve kalbi koruduğu, diyet dostu olduğu bildirildi.

Semizotunun az bilinen 5 faydası

18 Temmuz 2018 11:45


Acıbadem Adana Hastanesi’nde Diyetisyen Çisem Gündüz, semizotunun ister salata ister yemek şeklinde yapılsın, yazın en güzel sebzelerinden birisi olduğunu belirterek, hafif bir sebze olan semizotunun, yaz sıcaklarında yoğurtlu salata şeklinde tüketildiğinde ferahlatıcı bir yiyecek haline de dönüştüğünü söyledi.


Gündüz, pratik ve hızlı çözümlerde de sofralarda imdada yetişen semizotunun bilinmeyen faydalarını şöyle paylaştı:



İyi bir Omega-3 kaynağı


"İçerisindeki Omega-3 sayesinde semizotu beyin fonksiyonlarının düzenli çalışmasını sağlar. Özellikle büyüme ve gelişme dönemindeki çocuklarda konsantrasyon ve hafıza gelişimi açısından oldukça değerlidir. Bu nedenle mevsiminde haftada 2-3 gün tüketimi önerilir."



Lif içeriği sayesinde kabızlığı önler


Semizotu, yüksek lifli bir sebze olduğundan bağırsak hareketlerinin artmasını sağlayarak kabızlığı önler. Semizotunun mide asit salgısını dengelediğini belirten Dyt. Çisem Gündüz, bu yeşil mevsim sebzesinin sindirimi de düzenlediğini belirtiyor.



Vitamin ve mineral deposu


İçerisinde bulunan B,C,E ve K vitaminleri, demir, çinko, magnezyum, potasyum ve folat mineralleri sayesinde semizotu bağışıklık sisteminin korunmasını sağlar. Glutatyon içeriği ile antioksidan kapasitesi yüksek olan semizotu ayrıca kanserden koruyucu olma özelliği ile de yaz sebzeleri arasında öne çıkar.



Kalbi korur


İçerisindeki zengin bileşenler, Omega-3, EPA ve DHA sayesinde kolesterol seviyesini düşürmeye yardımcıdır. Aynı zamanda kan basıncının da dengelenmesinde rol oynar.



Diyet dostudur


Yüksek su içeriğine sahip olan ve 100 gramı sadece 32 kalori olan semizotu kilo vermek isteyenlere sıklıkla önerilir.




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