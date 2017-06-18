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18 Haziran 2017 14:22

Sendika başkanları iftarda buluştu

Türkiye Yol-İş Sendikası Genel Başkanı ve Türk-İş Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar, ramazan ayının ülkemize, milletimize ve tüm İslam alemine huzur, bereket ve barış getirmesi temennisinde bulundu.

Sendika başkanları iftarda buluştu

18 Haziran 2017 14:22


Yol-İş Sendikası Sosyal Tesisi Holiday Otel’de Türk-İş 4. Bölge Temsilciliği tarafından şube başkanlarına ve yönetim kurulu üyelerine iftar programı düzenlendi.


İftar öncesi kısa bir konuşma yapan Ramazan Ağar, birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekti. Ağar, “Mübarek ramazan ayını idrak ettiğimiz şu günlerde her zamankinden daha fazla birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. Ülkemizin geleceği, vatandaşlarımızın, işçi kesimin refahı için herkes üzerine düşen görevi yapmalı, bu vesile ile ramazan ayının ülkemize, milletimize ve tüm İslam alemine huzur, bereket ve barış getirmesini temenni ediyorum” dedi.




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