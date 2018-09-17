Senyör Tenisçiler Turnuvası'nda kupalar sahiplerini buldu

Türkiye Tenis Federasyonu'nun (TTF) 10 bin TL ödüllü Türkiye Yazarları Derneği (TSYD) Adana Şubesi Kategori-2 Tenis Turnuvası sona erdi. Dereceye giren tenisçilere kupaları törenle verildi.

TTF'nin turnuva takviminde yer alan TSYD Adana Şubesi Senyör Turnuvası 6-16 Eylül tarihleri arasında gerçekleşti. Tekler ve çiftlerde farklı yaş kategorilerinde gerçekleşen turnuvaya Adana, Ankara, Antalya, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, İstanbul, Kahramanmaraş, Konya, Malatya, Mersin, Nevşehir, Osmaniye, Malatya'dan186 sporcu katıldı.

Adana Tenis, Dağ ve Su Sporları Kulübü'nde (ATDSK) yapılan turnuva, Murat Aslantaş'ın başhakemliğinde gerçekleşti. Çekişmeli maçların yaşandığı turnuva final maçlarının ardından gerçekleşen kupa töreni ile son buldu. Şampiyon senyör tenisçilere ve finalist sporculara kupaları TSYD Adana Şubesi Başkanı Kurtul Çakın, Asbaşkan Hasan Hüseyin Türk, Genel Sekreter Hakan Köker, Yönetim Kurulu Üyesi Ergun Kara ve İrfan İşisağ, TSYD Adana Şube Müdürü Mehmet Önal, TSYD Üyesi Hürriyet Gazetesi Çukurova Bölge Temsilcisi Erdal Fernergiz, ATDSK Başkanı Ali Refah Keskin ve ATDSK Yönetim Kurulu Üyesi Necati Erdem tarafından verildi. Kupa töreninde konuşan TSYD Başkanı Kurtul Çakın, derneklerine, Adana'da sporun her alanında güçlü kalemler olan spor yazarı ve gazetecilerinin üye olduğunu hatırlattı.

Çakın, TSYD'nin Adana'da ilk kez senyör tenis turnuvasında yer aldığını, bu birlikteliğin Adana ve Türkiye tenisi adına sürmesini arzu ettiklerini söyledi. Çakın, ATDSK'da son yıllarda yapılan yatırımların Türk tenisi adına çok önemli olduğunu da vurgulayarak, bu yatırımlarda emeği geçen Başkan Ali Refah Keskin ve yönetimini kutladı.

10 günde 350 maç

TSYD'ye ve bu derneğin üyelerine spora katkıları ve tenise gösterdikleri ilgi nedeniyle teşekkür eden ATDSK Başkanı Ali Refah Keskin de, tenise gönül vermiş herkese kulüp kapılarının açık olduğunu söyledi. TSYD turnuvasının yanı sıra 8 Eylül'de başlayan TEB 12 Yaş Türkiye Şampiyonası'nın da ATDSK'da gerçekleştiğini hatırlatan Keskin, “ATDSK, eş zamanlı gerçekleşen iki turnuvadan da alnının akıyla çıkmıştır. Adana'da tenis şöleni sabah 12 yaş tenisçilerinin turnuva maçları ile birlikte başlayıp, saat 16.00 sonrası ise senyör tenisçilerin maçları geceye kadar sürmüştür. Her iki turnuvada 10 günde 350 maç oynanmıştır. Yılın 365 günü tenis oynamaya müsait iklime sahip Adana'da, ATDSK olarak 5'i toprak 10'u sert zemin kort olmak üzere toplam 15 kortumuzda ulusal ve uluslararası turnuvalar düzenleyecek, Türk Tenisi adına yeni şampiyonlar yetiştirmek için canla başla çalışacağız” diye konuştu.

ATDSK'ya 15 kupa

Konuşmaların ardından şampiyon ve ikincilik elde eden tenisçilere kupaları verildi. Turnuvaya ev sahipliği yapan ATDSK'dan 7 sporcu şampiyonluk, 8 sporcu da ikincilik kupası aldı. Turnuvada dereceye giren sporcuların isimleri şöyle:

Tek erkekler

35+ Nasrettin Yıldız (ATDSK), Ferhat Akkaya (ATDSK)

40+ Özkan Çetin (ATDSK), Muharrem Karadağ (ATDSK)

45+ Sedat Fikiz (GATİK), Aziz Karakoyun (Ferdi)

50+ Aykut Tekin (METİK), Veli Ümit Atik (METİK)

55+ Selçuk Şerifoğlu (ATDSK), Süleyman Sıtkı Toksoy (Ferdi)

60+ Namık Kemal Güngören (Ferdi), Erol Demir (Ferdi)

Yeni Başlayanlar : MustafaPakoğlu (Ferdi), Veli Ziya Erdem (ATDSK)

Çift erkekler

35+ : Ali Refah Keskin (ATDSK)- Nasrettin Yıldız (ATDSK) çifti, Fırat İzgi (ATDSK)- Yusuf Ünal (ATDSK) çifti

45+ : MarianPenciu (METİK)- S. Mehmet Aytekin (ADN.AT.) çifti, Aykut Tekin (METİK)- Halit Peçinkaya (METİK) çifti

55+ : Selçuk Şerifoğlu (ATDSK)-Namık Kemal Güngören (Ferdi) çifti, Ümit Aksoy (Ferdi)- Süleyman Sırrı Toksoy (Ferdi) çifti

Tek bayanlar

35+ : Yasemin Fidan (Ferdi), Dilek Fesli (Tarsus)

40+ : Deniz Uysal (ATDSK), İrem Ersöz Kaya (ATDSK)

45+ : Necla Bayıroğlu (METİK), Emel Ünal (ATDSK)

50+ : Meltem Aykut (Ferdi), Gülin Gali (Ferdi)

Çift bayanlar

35+ : Hatice Yaveri (Ferdi)- Meltem Aykut (Ferdi)çifti, Necla Bayıroğlu (METİK)- Huriye Genç Akpınar (ATDSK) çifti.