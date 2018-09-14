Sepsisten korunmanın yolu hijyen

Adana Büyükşehir Belediyesi, kan zehirlenmesi olan ‘sepsis' hastalığına karşı farkındalığı arttırmak amacıyla Dünya Sepsis Günü'nde Türk Kızılayı ve Türk Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği ile birlikte etkinlik düzenledi.

Merkez Seyhan ilçesi Gençlik Parkı'nda gerçekleştirilen Dünya Sepsis Günü farkındalık etkinliğine Adana Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal İşler Daire Başkanı Fatih Karayandı, Türk Kızılayı Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı ile Türk Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakın Derneği Temsilcisi Doç. Dr. Ezgi Eryılmaz ve sağlık personeli katıldı.

Türk Kızılayı Kan Bağış Evi önünde kurulun stantlarda hijyenik önlemler, erken tanı ve hızlı tedavi yöntemleriyle önlenebilen sepsis hakkında kent halkı bilgilendirildi. Kızılay'ın sonbahar kan kampanyasının başlatıldığı etkinlikte, pnomoni, batın içi cerrahi girişimler, üriner sistemi enfeksiyonları, menenjit gibi birçok enfeksiyonun takibinde gelişebilen sepsisten korunma yolunun hijyenden geçtiği anlatıldı.

Sepsisin dünya genelinde yılda 30 milyondan fazla bireyi etkilediğini ve 8 milyon kişinin ölümüne neden olduğuna dikkat çeken uzmanlar, sağlıklı yaşam kuralları, hijyen kurallar, doğru beslenme, spor ve aşılarla kişiyi hastaneye götürecek hastalıklara engel olunabileceğini ifade ettiler.

Bando takımının şarkılarla renklendirdiği Dünya Sepsis Günü Farkındalık Etkinliği'nde ayrıca Adana Büyükşehir Belediyesi sağlık ekibi, vatandaşların tansiyon, kan şekeri ölçümlerini ücretsiz yaptı.