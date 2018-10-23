Seramik sanatçısı Filiz Yıldız: "Anadolu'nun zenginliğine hayranım"

Geçtiğimiz günlerde seramikten yapılmış 19 eserini “Anadolu'nun Sırları” adlıyla sergileyen Filiz Yıldız, “Uluslar, tarihlerinde ne kadar geriye uzanabilirlerse, o ölçüde de ileriyi görebilirler. Bu bakış açısı sanat alanı için de geçerlidir. Sanatçılar da ulusal bilinci en üst düzeyde sanat değerleriyle yorumlamak istediklerinde doğal olarak tarihleriyle yoğun ve yakın bir ilgi içinde olurlar. Ortaya koydukları eserlerin nedenlerini, niçinlerini sorgularlar” dedi.

Çukurova Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bülümü'nde Öğretim Görevlisi olarak çalışan Filiz Yıldız, seramik sanatını sorguladığında tarihle yüz yüze geldiğini söyledi. Yıldız, “Tarihle yüz yüze gelen her aydın gibi ben de öncelikli olarak kendi alanımda derinlik kazanmak üzere tarihi kazıyarak uğraş verdiğim sanat alanının köklerinin tarihi derinliğini belirlemek istedim. Bu amaçla yaptığım yüksek lisans tezimin içeriği seramik sanatının Anadolu topraklarındaki köklerini ortaya çıkarmak hedefine yöneliktir” dedi.

2001 yılından beri Hatti, Hitit ve Selçuklu Uygarlığına ait formları, dekor tekniklerini ve desenleri üzerinde araştırmalar yaptığını vurgulayan Yıldız, “Bu uygarlıklar zengin kültürlerini çağdaş seramik sanatı yorumları ile ortaya koymuştur. Seramiğe de Anadolumun zenginliğine de hayranım. Bu ruhla başladım sanata. Bundan sonra daha eski uygarlık olan Sümerlere gideceğim. Seramikler ölümsüzdür, gücünü Anadolu'muzun topraklarından almaktadır” şeklinde konuştu.

Filiz Yıldız 19 eserin sergilendiği bu sergiyi yurt dışına taşıyacağını ve bu nedenle eserlerin satışının yapılmadığını sözlerine ekledi.