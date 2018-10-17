Şerife Ballı: “Resim çalışması benim yaşam biçimim"

Adanalı ressam Şerife Ballı'nın 8. Resim Sergisi sona erdi.

Adana Büyükşehir Belediyesi'ne ait 75. Yıl Sanat Galerisi'nde bir hafta açık kalan resim sergisi sonunda bir değerlendirmede bulunan Şerife Ballı, “Resim çalışması benim yaşam biçimimdir. Üretmek, sanatı yaygınlaştırmak adına çiziyorum ve sergiler yoluyla da halkla paylaşıyorum. Çocuklar ve emekçi kadınların dünyası, pamuk toplayanlar ve atlardan oluşan üç konsept üzerinde Dünya görüşümü paylaştım ve ifade etmeye çalıştım” dedi.

Sergideki 40 resmin 10 yıllık birikimi olduğunu ifade eden Ballı, “Bu resimler kendi özgün eserlerim, asla kopya değil. Daha önceleri de 50 resmim satılmıştı” dedi.

Yazar ve Şair Mehmet Demirel Babacanoğlu da Şerife Ballı'nın resimlerinde kendine öz denebilecek kahverengi kullandığını belirterek, “Ballı, resimlerinin hemen hepsini kahverengi tonlarıyla oluşturmaktadır. İnsan, çocuk figürlerine, portrelerine yer veriyor. Dışavurumcu resim akımını izliyor. Duyguları anlamlı bir yapıda öne çıkarıyor” dedi.

Sanat Yazarı Salim Kaman ise Şerife Ballı'nın resimleri hakkında, “Şerife Ballı'nın eserlerini incelerken, merkeze alınan unsurların yani, dış dünya ve çevre etkilerini, yapıtlarındaki hüznün gizli güzelliğini keşfettim. Tıpkı Çukurova toprakları gibi” ifadelerini kullandı.

Adana doğumlu olan Şerife Ballı, Adana Ressamlar Derneği üyesi. Enstitü Kız Teknik Okulu (KTO) resim bölümünü bitirdi, Adana Devlet Güzel Sanatlar Galerisi atölyesinden sertifika aldı. Altın Koza Film Festivali kapsamında (1993-95) ve Mersin Maya Sanat, İncirlik Hava Üssünde, AÇS'de, 75. Yıl Sanat Galerisi'nde resim sergileri açtı, birçok karma sergiye katıldı. AÇS resim yarışmalarından mansiyon ödülü aldı. Çukurova Belediyesi'nde resim dersleri verdi.