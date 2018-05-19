Serinlemek isteyen çocukları ’ölüm’ bile korkutmuyor

Kanalların çevresinde devriye atan polisler, çocukları ikaz ederek evlerine gönderiyor.

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının yaşandığı Adana’da termometreler 43 dereceyi gösterdi. Hafta sonunu fırsat bilen çocuklar, serinlemek için tüm uyarılara rağmen etrafı parmaklıklarla çevrili sulama kanallarında yüzmeyi tercih etti. Sulama kanallarında onlarca çocuğun ölmesine rağmen boğulma tehlikesinden korkmayan çocuklar, yüzmeyi sulama kanallarında öğrendiklerini dile getirdi.

8 yaşındaki Bedirhan Kılıç, yüzmeyi 2 ay önce sulama kanalında öğrendiğini dile getirerek, “Korkmuyorum. Burada yasak yazıyormuş ama benim okuma yazmam yok” dedi.

Melik Evren isimli 10 yaşındaki çocuk ise “Bugün çok terledik. Canımız sıkılıyordu, kanala atlayalım dedik. Çok sıcaktı. Önceden de yüzdüğümüz için korkmadık. Özür dileriz. Bir daha gereksiz işler yapmayacağız. Polis geldi ’Evinize gidin, bir daha sizi burada görmeyeyim’ dedi. Ben de ’Çok üzgünüm, bir daha olmaz’ dedim" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz yaz sezonu onlarca çocuk sulama kanallarında boğularak hayatını kaybetmişti.