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21 Kasım 2017 01:18

Sevgilisi tarafından alıkonulup 5 gün tecavüze uğradığını iddia etti

Adana’da sevgilisi tarafından 5 gün alıkonulan kadın önce tecavüze uğradığı daha sonra elleri ve ayakları bağlı bir şekilde dayak yediğini ileri sürdü.

Sevgilisi tarafından alıkonulup 5 gün tecavüze uğradığını iddia etti

21 Kasım 2017 01:18

Kadın sevgilisinin elinden kaçarak bir esnafa sığındı.


Edinilen bilgiye göre, olay, Seyhan İlçesi Sarıyakup Mahallesi Ali Münif Yeğenağa Caddesindeki bir esnaf polisi arayarak iş yerine sığınan yaralı bir kadın olduğunu ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. D.R.B (19) baygınlık geçirirken ambulansla Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan kadının vücudunun çoğu yerinde darp izleri olduğu öğrenildi.


D.R.B’nin hastanede polise verdiği ifadeye göre, 5 gün önce buluştuğu erkek arkadaşı Rasim S. ile çalıştığı ayakkabı imalathanesine gittiklerini, sonra burada kendisini zorla tutarak cinsel saldırıda bulunup elini ayağını bağlayıp darp ettiğini ve Rasim S.’in uyduğu sırada kaçtığı iddia etti.


Kadının ailesi ise, 5 gün polise kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri, zanlı Rasim S’nin çalıştığı ayakkabı imalathanesine baskın düzenleyerek arama yaptı. Aramada bulunamayan şüphelinin yakalama çalışmaları devam ediyor.




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