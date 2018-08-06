Şevkin: "Ayçiçeği üretim alanları artmalı”

Şevkin, yaptığı açıklamada, Türkiye’nin yılda ortalama 3 milyon ton yağlı tohum ve 1 milyon 600 bin ton ham yağ ithalatı gerçekleştirdiğini, iklim ve toprak yapısının uygunluğuna rağmen ithalatın önüne geçilemediğini ifade etti. Şevkin, 2017 verilerine göre Türkiye’de 681 bin hektar alanda ayçiçeği ekimi yapıldığını hatırlattı.

Adana’da özellikle Sarıçam, İmamoğlu, Yumurtalık, Kozan ve Karaisalı ilçelerinde yoğun olarak ayçiçeği üretimi gerçekleştiğini, diğer ilçelerin bazı bölgelerinde de üretim yapıldığını belirten Şevkin, Adanalı çiftçinin toplam 58 bin hektar alanda ayçiçeği üretimi gerçekleştirdiğini vurguladı.

Türkiye’de verim ortalamasının dönüme 264 kilogram olmasına karşın Adana’da bu verimin 336 kilograma kadar çıktığını ifade eden Şevkin, çiftçinin daha çok üretim yapmasına imkan tanınmasının önemini dile getirdi. Türkiye genelinde ortalama her yıl 1 milyon 800 bin ton ayçiçeği hasadının yapıldığını, Adana genelinde ise yıllık 200 bin tona yakın üretim gerçekleştiğini ifade eden Şevkin, insan ve hayvan beslenmesinde önemli bir yere sahip olan ayçiçeği üretim alanlarının artması gerektiğini kaydetti.

Türkiye’nin yağlı tohum ve bitkisel yağ üretiminin büyük bir kısmını ayçiçeğinden karşıladığını, ekimi ve üretimi en fazla yapılan ayçiçeğinin bitkisel yağ üretiminin yüzde 69’unu, sıvı yağın yüzde 84’ini, toplam yağ kullanımının da yüzde 32’sini tek başına karşılayan yağlı tohum bitkisi olmasına rağmen tüketim ihtiyacını karşılayamadığını söyleyen Şevkin, “Maalesef ülkemiz diğer tarım ürünlerinde olduğu gibi ayçiçeği tohumu ve ayçiçeği yağ açığını da ithalatla karşılamak zorunda kalıyor. Halbuki kaliteli ve yüksek verimli üretim gerçekleştiren çiftçimize bu alanda sağlanabilecek kolaylıklar, mazot, gübre ve tohum desteği yağ açığımızın kapanmasında önemli bir etken olacaktır. Öte yandan üretici maliyetleri göz önüne alınarak ekim döneminde fiyat belirlenmeli ve bu fiyat piyasayı düzenleyici olmalıdır. Hasadın devam ettiği günlerde ithalat yapılmaması da çiftçi için can suyu niteliğinde olacaktır” diye konuştu.