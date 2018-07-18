Şevkin: "Bilgi, birikimimi milletimiz için paylaşacağım"

Müzeyyen Şevkin, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu’nda görev aldı.

Dr. Şevkin’i meclisteki makamında ziyaret eden Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Jeoloji Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hüseyin Alan, Yazman Faruk İlgün, Yönetim Kurulu Üyeleri M. Emre Kıbrıs ve Denetleme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yiğit ile Denetleme Kurulu Üyesi Paşa Alemdar, jeoloji mühendislerinin sorunları ile birlikte Türkiye’de yer altı zenginliklerinin araştırılması, jeotermal enerji kaynakları imar planına esas ve mühendislik jeolojisi etütlerinin yanı sıra petrol, elektrik, doğalgaz, LPG piyasası ile yenilenebilir enerji başta olmak üzere enerji ile ilgili diğer konular, madencilik, ticaret, sanayi, tüketici hakları, rekabet hukuku, marka, patent, faydalı model, coğrafi işaretler, şeker piyasası, AR-GE, akreditasyon ve benzeri konulardaki kanun tasarı ve tekliflerinde Dr. Şevkin’in de söz sahibi olmasından duydukları memnuniyeti ifade etti.

Ziyaretleri için Genel Başkan Hüseyin Alan ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür eden Dr. Müzeyyen Şevkin, Adana, Mersin, Hatay, Osmaniye il ve ilçelerindeki 200’ün üzerinde belde ve belediyeye hizmet ürettiğini hatırlattı. İki dönem Jeoloji Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanlığı görevini onurla gerçekleştirdiğini ifade eden Dr. Şevkin, milletvekili olarak jeoloji bilim dalında doktora sahibi olmanın avantajıyla seçildiği komisyonda tüm bilgi ve birikimini milleti için paylaşacağını vurguladı.

Türkiye’de depremsellik, şehircilik, su havzalarının korunması, sağlıklı çöp depolama alanlarının saptanması, jeolojik olarak sakıncalı alanlara inşaat yapılmaması, ovaların tarım amaçlı kullanılması gibi bir çok konudaki çalışmalarını komisyonda diğer milletvekili arkadaşlarıyla birlikte değerlendireceğini dile getiren Dr. Şevkin, "Ülkemizin Atatürk’ün hedef gösterdiği çağdaş ve muasır medeniyetler seviyesine, bilim, teknoloji ve sanayi devrimi ışığında ulaşabileceğine inanıyorum. Bu bağlamda fikirlerimi, önerilerimi, projelerimi milletimiz için dile getirmekten, kamuoyuna sunmaktan çekinmeyeceğim" dedi.

Bakanlar Kurulu’nun 17 Ekim 2007 tarih ve 26673 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan, 12632 sayılı kararıyla Adana’nın Ceyhan ilçesi Kurtpınar ve Sarımazı mevkiinde bulunan 13 milyon 471 bin 964 metrekarelik alanda ’Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi’ kurulmasının planlandığını ancak aradan geçen 11 yıla rağmen bölgeye tek bir çivi bile çakılmadığını söyleyen Dr. Şevkin, komisyon kapsamında ve TBMM çatısı altında bu sorunu da dile getireceğine dikkat çekti.

Türkiye’de sanayi, ticaret, tabii kaynaklar ve teknoloji alanında yapılacak çalışmaların bilimle, ilgili mimar, iç mimar, mühendis ve şehir plancılarıyla ortak hareket edildiği takidirde anlam kazanacağını, böylelikle dünyadaki çağdaş uygulamaların Türkiye’ye de yansıyabileceğine işaret eden Dr. Şevkin, komisyon kapsamında hem jeoloji mühendislerinin sorunlarını hem de TMMOB’yi oluşturan tüm odalar ile, Sanayi ve Ticaret Odaları ile Ticaret Borsası, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının sorunlarını göz önüne alarak, önerilerini dinleyerek çalışma gerçekleştireceğini sözlerine ekledi.