Şevkin: "Bu hızla giderse CEİEB, 591 yıl sonra kurulabilecek"

CHP Adana Milletvekili, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Üyesi Müzeyyen Şevkin, kurulması planlanan Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi'nde (CEİEB) bu hızla gidilmesi durumunda sadece projenin fizibilite etüdünün tamamlanmasının 591 yılı bulacağını söyledi.

Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın bütçe görüşmelerine katılan Şevkin, Bakanlar Kurulu kararıyla Adana'nın Ceyhan ilçesi Kurtpınar ve Sarımazı mevkisinde bulunan 13 milyon 471 bin 964 metrekarelik alana Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi kurulmasının planlandığını hatırlattı. Adana'da kurulması öngörülen Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi Projesi'nde 11 yıldır kayda değer bir ilerleme olmadığını belirten Şevkin, bölgeyle ilgili altyapı yatırımlarının ve kamulaştırma çalışmalarının ne aşamada olduğu, bölgeye yatırım yapmak isteyen bir yatırımcının bürokratik olarak nasıl bir yol izleyeceği ve nereye başvuru yapması gerektiği konusunda bir açıklama yapılmadığını söyledi.

Bölgenin kurulmasıyla Adana'nın önemli bir enerji merkezi olacağı ve bu bölgeye yapılacak yatırımların hem bölge hem de ülke ekonomisine önemli katkılar sağlayacağı yönündeki beklentilerin de 11 yıldan bu yana hayalden öteye geçemediğini ifade eden Şevkin, “Oysa Bakanlar Kurulu kararı ekinde arazi koordinatları belirlenmesine, fiziki tanımlanmasına rağmen kuruluşundan bu güne kadar maalesef hala kamulaştırma çalışmaları tamamlanmamış atıl bir bölge olarak durmaktadır” dedi.

2018 yatırım programında verilen rakamlara göre bu proje çerçevesinde 49 milyon 474 bin TL tutarında kamulaştırma harcaması yapıldığının anlaşıldığını, diğer yandan, projenin fizibilite etüt raporunun hazırlanmasında bile oldukça yavaş kalındığını söyleyen Şevkin, 2018 yatırım programı verilerine göre Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı sahipliğinde yürütülen Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi Fizibilite Etüt Projesi için 2008-2020 döneminde 6 milyon liralık ödenek ayrıldığını, bu hızla gidildiği takdirde sadece projenin fizibilite etüdünün tamamlanmasının 591 yılı bulacağını belirtti. Adana'nın bu kadar zaman beklemeye tahammülünün kalmadığını dile getiren Şevkin, “Hayati önem taşıyan bu projenin bir an önce hayata geçirilmesi Türkiye açısından da, Türkiye ekonomisi açısından da son derece önemlidir. Buna dikkati çekmek istiyorum” diye konuştu.