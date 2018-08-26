Şevkin: "Mısır üreticisi, serbest piyasaya mahkum edilmemeli”

Müzeyyen Şevkin, hasadına başlanan mısırı üreten çiftçinin mağdur olmaması için ürün alım fiyatının geç kalınmadan açıklanması gerektiğini söyledi.

Şevkin, yaptığı açıklamada, Türkiye’nin en önemli tahıl ürünleri arasında yer alan ve ülkemiz üretiminin yüzde 25’ini karşılayan Adana’da yüksek verim elde eden üreticinin alın teri kurumadan karşılığını alması gerektiğini belirtti. Şevkin, daha çok Yüreğir, Kozan, Ceyhan, Karataş, İmamoğlu ve Seyhan ilçelerinde 1.5 milyon tona yakın üretilen mısırın tüm dünyada stratejik öneme sahip tarım ürünleri arasında gösterildiğine dikkat çekti.

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da hasat döneminde ithal ürünlere ağırlık verildiğini söyleyen Dr. Şevkin, mısıra verilen destek miktarının arttırılmasının yanı sıra hasat döneminde hububat ve tahıl ürünleri ithalatının da kısıtlanması gerektiğini vurguladı.

Şevkin, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) geçen yıl uyguladığı sıfır gümrükle ithalat izninin Çukurovalı çiftçiyi perişan ettiğini ve TMO’nun hasadın sürdüğü şu günlerde çiftçi lehine müdahale alım fiyatı açıklamasını istedi. Şevkin, “İthalat gerekiyorsa yerli üreticimiz mısırı elinden çıkardıktan sonra yapılmalı. Mısır, bilindiği üzere pamuk gibi stratejik ürünler arasında yer almaktadır. Yapılacak destekler ve maliyetler hesaplanarak oluşturulacak fiyatla çiftçimizin serbest piyasa koşullarına ezdirilmesinin önüne geçilmelidir” dedi.