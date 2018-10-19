Seyhan Baraj Gölü'nde su sporları festivali

Adana Büyükşehir Belediyesi'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Atatürk'ü Anma Etkinlikleri kapsamında düzenlediği Su Sporları Festivali'nde yelken, kano ve yüzme yarışları Seyhan Baraj Gölü'nde yapılacak.

Adana Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Atatürk'ü Anma Etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet Bayramı Su Sporları Festivali organize etti. 20-21 Ekim tarihleri arasında Yelken İhtisas ve Su Sporları Kulübü Derneği'nin Seyhan Baraj Gölü'ndeki tesislerinde gerçekleştirilecek festivalde, 2 kilometrelik açık su yüzme, yelken ve kano yarışları yapılacak.

Adana Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı'nın Adana Valiliği, Türkiye Yüzme Federasyonu, Adana Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Yelken İhtisas ve Su Sporları Kulübü Derneği'nin destekleriyle düzenlediği Cumhuriyet Bayramı Su Sporları Festivali'nde hem karada hem suda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu yaşanacak.

20 Ekim Cumartesi günü saat 10.30'da start alacak festivalde yelken ve kano yarışmaları yapılacak. Adana Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı'nın marşlar ve şarkılarla renklendireceği etkinlikte yelken ve kano sporcuları kıyasıya mücadele verecek. Dereceye giren sporculara madalya ve kupaları verilecek.

21 Ekim Pazar günü saat 10.30'da 2 kilometrelik parkurda 250 sporcu açık su yüzme yarışında mücadele verecek. 13 yaşından 89 yaşına kadar sporcuların katılabileceği yüzme yarışında herhangi bir ücret alınmayacak.

Engelliler, kadınlar ve erkekler kategorilerinde yapılacak yüzme yarışlarında dereceye giren sporculara da madalya ve kupaları törenle takdim edilecek.