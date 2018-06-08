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08 Haziran 2018 13:33

Seyhan Baraj Gölü’nde temizlik

Adana Büyükşehir Belediyesi, sahilde, su yüzeyinde ve su altında ortaya çıkan atıkları ve çöpleri topladı.

Seyhan Baraj Gölü’nde temizlik

08 Haziran 2018 13:33


Adana Büyükşehir Belediyesi, Seyhan Baraj Gölü çevresinde ve su yüzeyi ve su altında temizlik çalışması yaptı. Temizlik görevlileri ve dalgıçlar, gölü akarsulardan sürüklenen atıklar ve piknik yapan vatandaşların bıraktığı çöplerden arındırdı.


Adana Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı’na bağlı Denizcilik ve İç Su Hizmetleri Şube Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan Baraj Gölü çevresinde ve su altında kapsamlı temizlik hizmeti verdi. Büyükşehir ekipleri, Adanalıların piknik yaptığı Adnan Menderes Sahil Yolu güzergahı ve Çatalan içmesuyu köprüleri çevresinde su yüzeyi, su altı ve kıyıda oluşan kirliliği ortadan kaldırdı. Dalgıçlar, göl tabanında yaptıkları çalışmalarda araç lastiği, inşaat malzemeleri, plastik atıklar, alkol şişeleri ve çeşitli evsel atıkları topladı. Temizlik görevlileri de benzer atıkları ve çöpleri toplayıp, kamyonlara yükleyerek, Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Bertaraf Tesisi’ne gönderdi.




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