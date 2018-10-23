Seyhan Belediye Başkanı Karalar: ”50 milyon TL borç ödedik üstüne 500 milyon TL'lik yatırım yaptık”

Adana'da muhtarlarla bir araya gelen Seyhan Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar, ”Açık veren işletmeden, belediyemizi fazla veren işletmeye dönüştürdük. 50 milyon TL borç ödedik üstüne 500 milyon TL'lik yatırım yaptık.” dedi.

Seyhan Belediyesi Muhtar Günü etkinlikleri kapsamında, ilçede bulunan 96 muhtar ile yemekte bir araya geldi. Yemekte, Seyhan ilçesinde yapılan hizmetler ve muhtarların talepleri konuşuldu. Açılış konuşmasını yapan Seyhan Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar, ”Her hafta 2 açılış yapıyoruz, sizde biliyorsunuz ki temel atmaya yetişemiyoruz. Şakirpaşa'da kültür evinin temelini ancak ikinci katına vardığında atabildik. Şuan yaptığımız işçi konutlarının temelini hala atmadık. Buna bezer birçok temeli atıp temel atma töreni yapamadığımız ve açılışı bekleyen yığınla işimiz var” dedi.

“50 milyon TL borç ödedik üstüne 500 milyon TL'lik yatırım yaptık”

Seyhan Belediyesi Başkanı Karalar, ”Ciddi bir borç aldık. Borç alan belediye ya da borçlu şirket ne demek. Geliri giderine denk olmayan bir işletme yani açık veren bir işletme demek. Açık veren işletmeyiz biz, açık veren işletmeden çıkarttık. Fazla veren bir işletme haline dönüştürdük. 50 milyon TL borç ödedik üstüne 500 milyon TL'lik yatırım yaptık. Bu bizim ve hepimiz için onurdur. Bunları hep birlikte yaptık. 1989 yılında kurulan Seyhan'da kimsenin aklına getirmediği büyük tesisler yaptık.” ifadelerini kullandı.

“20 milyon TL harcadık, yeni asfalt şantiyesi kurduk”

On yıl önce dökülen asfaltın 3 katını döktüklerini belirten Karalar, ”Yetmedi, 20 milyon TL harcayarak bir şantiye daha kurduk. 80 bin metrekareyi sırf size daha fazla asfalt dökebilmek için daha fazla yol hizmeti yapabilmek için kamulaştırdık. Yeni bir asfalt şantiyesi kurduk. Günde yaklaşık 2 bin ton kapasite ile asfalt üretiyoruz” diye konuştu.

Karalar, şunları kaydetti:

“Siz muhtarları kutluyorum, mahallenizdeki eksikleri bize söylediniz, baskı yaptınız. Bizi zorladınız. Bizde çalışmaya, taleplerinizi yerinize getirmeyi mahallenizin eksiklerini gidermeye çalıştık. En doğru yöntemde budur.”