Kutlama törenine katılan Belediye Başkanı Zeydan Karalar’da işçilerle birlikte halay çekerken; “Halay çekmeyi bilmem ama işçinin hakkını bilirim, işçi hakkını korumayı bilirim” dedi. Karalar, 10 Mayıs’ta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımı ile taşeron işçiler için yapılacak olan işçi konutlarının temelini atacaklarının müjdesini de verdi.

Seyhan Belediyesi, 1 Mayıs Emek ve Dynışm Günü’nü temizlik işçileri şantiyesinde kutlandı. Halaylar çekip oyunlar oynayan işçiler gönüllerince eğlendi. Etkinliğe Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar da katıldı. İşçilerin bayramını kutlayan Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, kendisinin emekten ve emekçiden yana olduğunu belirterek 10 Mayıs tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılım ile taşeron işçiler için inşa edilecek 360 dairelik işçi konutlarının temelini atacaklarını söyledi. işçilerle halayda çeken Başkan Zeydan Karalar, “Halay çekmeyi bilmem ama işçinin hakkını bilirim” dedi.

1 Mayıs tarihinin önemine vurgu yapan Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 1 Mayıs’ın verilmiş değil kazanılmış bir hak olduğunu söyledi. Başkan Zeydan Karalar, “1 Mayıs alın size bayram olsun diye verilen bir bayram değil. Büyük mücadeleler, büyük bedeller ödeme sonucu işçinin emekçinin hakkı ile aldığı bir bayramdır. Emekçinin, ter dökenin hakkını aldığı bir bayramdır. 1 Mayıs dünyada kutlanan en büyük emekçi bayramıdır. Hepinizin bayramı kutlu olsun” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Başkan Zeydan Karalar temizlik işçileri ile birlikte halay çekerek 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı kutladı.