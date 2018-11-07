Seyhan Belediye Meclis üyeleri Azerbaycan ve KKTC'ye gidecek

Seyhan Belediye Meclis üyeleri Çukurova Belediyeler Birliği'nin Azerbaycan ve tetkik ve inceleme programına katılma kararı aldı. CHP'li Yusuf Akıncı'nın önerisiyle gezi programına KKTC'de eklendi.

Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar başkanlığında toplanarak 11 maddeyi görüşen Seyhan Belediye Meclisi, 6 maddeyi daha görüşerek Kasım ayı toplantısını tamamladı. 3 madde müşterek komisyonlara, 2 madde komisyonlara sevk edilmeden doğrudan oylanarak kabul edilirken, 2 madde de komisyonlardan geldiği şekliyle kabul edildi.

Gündemin son maddesi olan Azerbaycan'a inceleme ve tetkik gezisi ise küçük tartışmalara yol açtı. CHP'li meclis üyesi Askeri Dağlı, 8-11 Aralık 2018 tarihleri arasında programlanan gezinin kış şartları nedeniyle gidilmemesi gerektiğini ifade ederken, Başkan Zeydan Karalar ise kaplıcalara gidilmesinin daha doğru olacağını söyledi.

CHP'li Yusuf Akıncı ise oturduğu yerden KKKTC'ye gidilmesi gerektiğini önerdi. Oylamaya geçilmeden önce Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar meclis başkanlık kürsüsünü 1. Başkanvekili Yusuf Akıncı'ya bırakarak salondan ayrıldı. Akıncı, KKTC'ye gidilmesini oyladı. Önerge kabul edildi.

MHP'li Meclis Üyesi Rahmi Benli de Azerbaycan tetkik ve inceleme programını Çukurova Belediyeler Birliği'ne kendilerinin önerdiklerini ve bu gezinin de oylanmasını istedi. Seyhan Belediyesi Meclis 1. Başkanvekili Yusuf Akıncı bu önergeyi de oylamaya sundu ve önerge oy birliği ile kabul edildi.

Seyhan Belediye Meclisi bir sonraki toplantısını 3 Aralık 2018 tarihinde yapmayı kararlaştırdı