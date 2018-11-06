Seyhan Belediye Meclisi'nden Yağcı'nın adının yaşatılması teklifi

Dönem Milletvekili Ziyaettin Yağcı'nın adının, bir parka, cadde veya bulvara verilmesi için Adana Büyükşehir Belediye Meclisi'ne teklifte bulunacak.

Seyhan Belediye Meclisi toplantısı Meclis 1. Başkanvekili Yusuf Akıncı başkanlığında yapıldı. Akıncı, hayatını kaybeden Ziyaettin Yağcı'nın adının yaşatılması için ilçedeki bir parka, cadde veya bulvara isminin verilmesi teklifinde bulundu. Meclis üyelerinin de bu yönde görüşlerinin alınmasından sonra teklifin Adana Büyükşehir Belediye Meclisi'ne sunulması oy birliği ile kabul edildi.

Seyhan Belediye Meclisi gündemde bulunan 6 maddeyi görüştü. Üç madde komisyonlardan geldiği şekliyle kabul edilirken 3 madde de komisyonlara havale edildi.

Seyhan Belediye Meclisi bugün Kasım ayının son toplantısını saat 17.00'de gerçekleştirecek.