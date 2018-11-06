İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Seyhan Belediye Meclisi'nden Yağcı'nın adının yaşatılması teklifi

Seyhan Belediye Meclisi, hayatını kaybeden AK Parti Kurucular Kurulu üyesi, 22.

Dönem Milletvekili Ziyaettin Yağcı'nın adının, bir parka, cadde veya bulvara verilmesi için Adana Büyükşehir Belediye Meclisi'ne teklifte bulunacak.


Seyhan Belediye Meclisi toplantısı Meclis 1. Başkanvekili Yusuf Akıncı başkanlığında yapıldı. Akıncı, hayatını kaybeden Ziyaettin Yağcı'nın adının yaşatılması için ilçedeki bir parka, cadde veya bulvara isminin verilmesi teklifinde bulundu. Meclis üyelerinin de bu yönde görüşlerinin alınmasından sonra teklifin Adana Büyükşehir Belediye Meclisi'ne sunulması oy birliği ile kabul edildi.


Seyhan Belediye Meclisi gündemde bulunan 6 maddeyi görüştü. Üç madde komisyonlardan geldiği şekliyle kabul edilirken 3 madde de komisyonlara havale edildi.


Seyhan Belediye Meclisi bugün Kasım ayının son toplantısını saat 17.00'de gerçekleştirecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.