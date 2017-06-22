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22 Haziran 2017 13:23

Seyhan Belediyesi 50 ton karpuz dağıttı

Adana’da, Seyhan Belediyesi vatandaşlara 50 ton karpuz dağıttı.

Seyhan Belediyesi 50 ton karpuz dağıttı

22 Haziran 2017 13:23


Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın talimatıyla hayata geçirilen karpuz dağıtımına her yıl olduğu gibi bu yıl da devam edildi. Dar gelirli ailelerin Ramazan ayında sofralarına katkı sağlamak ve üreticiye destek amaçlı yapılan projede 50 ton karpuzun dağıtımı gerçekleştirildi.


Karpuz dağıtımından duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar’a teşekkür etti.


Öte yandan, belediyede görevli temizlik işçileri de unutulmadı ve şantiye binasında da karpuz dağıtımı gerçekleştirildi.


Proje yaz aylarında karpuz kış aylarında ise narenciye dağıtımı şeklinde uygulanıyor.




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