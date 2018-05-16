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16 Mayıs 2018 12:51

Seyhan Belediyesi çalışanları İsrail ve ABD’yi protesto etti

Adana’da Seyhan Belediyesi çalışanları, ABD’nin büyükelçiliğini Kudüs’e taşımasının ardından çıkan protestolarda çok sayıda Filistinli direnişçinin İsrailli askerler tarafından öldürülmesini protesto etti.

Seyhan Belediyesi çalışanları İsrail ve ABD’yi protesto etti

16 Mayıs 2018 12:51

Belediye Başkanı Zeydan Karalar, hükümetin bu konuda alacağı kararların arkasında olduklarını bildirdi.


Dev Filistin bayrağıyla Seyhan Belediyesi önünde toplanan belediye çalışanları, “Filistin halkı yalnız değildir” sloganı attı.


Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, boynuna Filistin bayrağı asarak, belediye çalışanları adına yaptığı konuşmada, Filistin halkının devletleri için yıllardır haklı bir mücadele sürdürdüğüne değindi.


Yaşanan vahşetin insanlık tarihine kara bir leke olarak geçtiğine vurgu yapan Karalar, “ABD’nin İsrail Büyükelçiliği’ni Kudüs’e taşımasını protesto eden silahsız Filistin halkı üzerine İsrail askerleri tarafından ateş açılarak 60’ın üzerinde Filistinli hunharca katledilmiş, binlercesi de yaralanmıştır. Unutulmamalı ki Filistin halkı yalnız değildir. Kudüs’te ABD’nin ve İsrail’in ortaklığında işlenen bu insanlık suçunu, masum halka kurşun sıkan İsrail’i lanetliyor ve kınıyoruz. Devletlerarası diplomasi, toplumların can güvenliği ve yaşam standartlarını korumak için vardır. ABD’nin uluslararası hukuk ve diplomasiyi yok sayarak, tüm kınamalara rağmen aldığı karar, yıllardır zulüm gören Filistin halkını bir kez daha ve namlunun ucuna itmiştir” diye konuştu.


Başkan Karalar, sözlerini şöyle sürdürdü:


“Filistin halkı, bir kez daha zalimin zulmü karşısında canını vermiş ancak özgürlük duruşundan ve Kudüs’ten taviz vermemiştir. Seyhan Belediyesi çalışanları olarak Filistin halkının onurlu mücadelesinin arkasında olduğumuzu belirtmek istiyoruz. İsrail’in vahşi ve insanlık dışı saldırısında şehit olan Filistinli kardeşlerimize Allah’tan rahmet, gazi olanlara acil şifalar diliyoruz. ABD’yi ve İsrail’i tüm insanlık adına şiddetle kınıyoruz. Hükümetin bu konuda alacağı kararların arkasındayız.”




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