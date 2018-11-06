Seyhan Belediyesi halk oyunlarında Türkiye ikincisi

Adana'dan yarışmaya katılan Seyhan Belediyesi Halk Oyunları ekibi, Yıldızlar Geleneksel Düzenlemeli dalında Türkiye ikincisi oldu.

Denizli'de Merkezefendi Belediyesi ve Türkiye Halk Oyunları Federasyonu (THOF) tarafından düzenlenen Halk Oyunları Yıldızlar Türkiye Şampiyonası Merkezefendi Kültür Merkezi'nde yapıldı. 24 ilden 27 ekibin katıldığı yarışmada halk oyunları ekipleri, yöresel kıyafetleriyle gösterilerini sunarken 'Yıldızlar Geleneksel Düzenlemeli Dal' kategorisinde Denizli Sarayköy Gençlik ve Spor Kulübü birinci oldu. Adana Seyhan Belediye Spor Kulübü ise ikinciliği elde etti. Van Tuşba H.E.M Gençlik ve Spor Kulübü ise üçüncü oldu. Yarışma sonrası dereceye giren ekiplere çeşitli ödüller verildi.

Denizli'den Türkiye ikincisi olarak dönen takımı tebrik eden Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Seyhan Belediyesi Halk Oyunları ekibinin Adana'nın gurur kaynağı olduğunu söyledi.