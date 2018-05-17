Seyhan Belediyesi iftar sofrası kuruldu

Her gün farklı bir mahallede kurulacak iftar sofralarında toplam 50 bin kişiyle yemek verilecek.

Her gün farklı bir mahallede kurulacak olan iftar sofraları ile birlikte Çukurova Üniversitesi ve Fatih Yeniay Aşevi’nde de iftar saatlerinde sıcak yemek verilmeye devam edilecek. Toplamda 30 gün boyunca 50 bin kişiye sıcak yemek verilmiş olacak.

İlk gün Yaşar Kemal Kültür Merkezi önünde bin kişiye yemek verilirken Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar da iftara katılarak orucunu vatandaşlarla birlikte açtı.

İftar yemeğinde konuşma yapan Başkan Zeydan Karalar, Ramazan ayının birlik beraberlik ayı olduğuna vurgu yaparak Gazze’de yaşanan katliama dikkat çekti. Dünyanın gözü önünde bir katliam yaşandığını söyleyen Başkan Karalar, “Barışın kardeşliğin huzurun ayı Ramazan hoş geldin. İsrail’in Filistin halkına yaptığı katliamı kınadık. Filistin’in her zaman yanındayız. İsrail’i ve ABD’yi kınıyoruz. Bu konuda devletimizin alacağı her kararın arkasındayız. Her zaman olduğu gibi mağdurların, acı çekenlerin yanındayız. Filistin halkı yalnız değildir. Hepinizin orucunu Allah kabul etsin” şeklinde konuştu.