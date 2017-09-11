Seyhan Belediyesi ilçedeki okulların su depolarını temizliyor

Uygulama yapılan okullardan İsmet İnönü İlkokulu’nu ziyaret eden Başkan Zeydan Karalar, ilgili birimlerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Okulların açılmasına kısa bir süre kaldığına vurgu yapan Başkan Karalar, suyun uzun süre depoda kalmasının bakteri üreteceğini belirtti ve bunun temizlenmesi için kolları sıvadıklarını söyledi. Başkan Karalar, “Belediyelerin görevleri vardır. Bu görevler bellidir ancak belediyelerin en önemli görevleri insanların hayatlarını kolaylaştıracak işleri yapmaktır. Baktığınız zaman su depolarının temizliği bize ait değil ancak çocuklarımızın sağlığı da her şeyden önemli. Arkadaşlarımız depoların temizliğini yapacak bununla birlikte düzenli olarak kontrollerini sağlayacak. Bilindiği üzere su şebekeden ne kadar temiz gelirse gelsin su deposunda beklediği zaman bakteri üretebiliyor” ifadelerini kullandı.

İsmet İnönü İlkokulu yetkilileri de yapılan hizmetin önemine vurgu yaparak başkan Zeydan Karalar ve Seyhan Belediyesi’ne teşekkür etti.