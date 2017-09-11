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11 Eylül 2017 11:08

Seyhan Belediyesi ilçedeki okulların su depolarını temizliyor

Seyhan Belediyesi, Seyhan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan protokolle ilçede bulunan 182 ilk ve orta dereceli okulun su depolarının temizliğini yapacak.

Seyhan Belediyesi ilçedeki okulların su depolarını temizliyor

11 Eylül 2017 11:08


Uygulama yapılan okullardan İsmet İnönü İlkokulu’nu ziyaret eden Başkan Zeydan Karalar, ilgili birimlerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Okulların açılmasına kısa bir süre kaldığına vurgu yapan Başkan Karalar, suyun uzun süre depoda kalmasının bakteri üreteceğini belirtti ve bunun temizlenmesi için kolları sıvadıklarını söyledi. Başkan Karalar, “Belediyelerin görevleri vardır. Bu görevler bellidir ancak belediyelerin en önemli görevleri insanların hayatlarını kolaylaştıracak işleri yapmaktır. Baktığınız zaman su depolarının temizliği bize ait değil ancak çocuklarımızın sağlığı da her şeyden önemli. Arkadaşlarımız depoların temizliğini yapacak bununla birlikte düzenli olarak kontrollerini sağlayacak. Bilindiği üzere su şebekeden ne kadar temiz gelirse gelsin su deposunda beklediği zaman bakteri üretebiliyor” ifadelerini kullandı.


İsmet İnönü İlkokulu yetkilileri de yapılan hizmetin önemine vurgu yaparak başkan Zeydan Karalar ve Seyhan Belediyesi’ne teşekkür etti.




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